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Gündem CHP'li ilahiyatçı ahlaksız Nazif Ay sapkın Ebrar Karakurt üzerinden merhum Hasan Karakaya'yı hedef aldı!
Gündem

CHP'li ilahiyatçı ahlaksız Nazif Ay sapkın Ebrar Karakurt üzerinden merhum Hasan Karakaya'yı hedef aldı!

Yeniakit Publisher
2023-07-29 00:31:00 -
CHP'li ilahiyatçı ahlaksız Nazif Ay sapkın Ebrar Karakurt üzerinden merhum Hasan Karakaya'yı hedef aldı!

CHP'nin ilahiyatçısı, yüce Kur'an'ın hükümlerini inkar edip kitlesini de inkarcı yapan ahlaksız Nazif Ay, eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt üzerinden merhum Hasan Karakaya'yı hedef aldı.

Yeni Akit'in 'Milli utancımız Ebrar' başlıklı haberini Twitter hesabından paylaşan sapkın sevici Nazif Ay, merhum Hasan Karakaya'ya dil uzattı.

Ayet inkarcısı olduğu halde ilahiyatçı kimliğine dokunulmayanlardan Nazif Ay, mesajında merhum Yeni Akit yazarları Karakaya ve Üzmez'i hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

İlahiyatçı olarak yineleyeyim; Ebrar için Milli utanç sıfatını kullanan Akit aslında kendi ahlakına göre haklı, çünkü onların milli övünç abidesi yazarları; namuslu insanlara O.Ç. diyen Hasan Karakaya ve sübyancılıkla yargılanan Hüseyin Üzmez türü tipler.

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