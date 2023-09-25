CHP'li İBB'nin bitmeyen yol çalışması vatandaşı bezdirdi! 'Hastası veya cenazesi olan nasıl gidecek'

Pendik'te bulunan Aydınlı Yolu Caddesi'nde yaklaşık bir aydır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ ekiplerinin yol çalışması devam ediyor. Kazılan yollar bir türlü düzeltilmezken, toz ve toprak evlerin içlerine doluyor. Sokakta oturan insanlar camlarını dahi açamazken mahalleli arabalarını yerinden hareket ettiremiyor.

Cadde üzerinde ve etrafında bulunan araçlar toz duman içinde kaldı. Çalışmanın başlandığı ancak haftalardır bitmeyen çalışma nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanıyor.

Çalışmalar nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşıyor

Vatandaşlar iş makinaları arasından yürümeye çalışırken, kapanan yol sebebiyle trafikte uzun araç kuyrukları oluşuyor. Çevre esnafı ve vatandaşlar haftalardır süren çalışmalar nedeniyle rahatsız olduğunu dile getirdi. Öte yandan başlanılan fakat haftalardır bitirilemeyen yol çalışmasının ne zaman tamamlanacağı ise bilinmiyor.

Cadde üzerinde esnaf olan İlker Kurtluk, "Burada bir aydır bitmek bilmeyen bir çalışma var. Biz bu cadde üzerinde üç tane yayaya çarpma olayına şahit olduk. Bir türlü bitiremiyorlar. Bu caddede bir ablamıza araba çarptı, bizim kendi personelimize karşıdan karşıya geçerken araba çarptı. Sorumluları göreve davet ediyoruz. Bir an önce bu çalışmayı bitirsinler, biz burada esnaf olarak mağduruz" dedi.

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"Bütün esnafı mağdur ettiler"

Caddede bulunan esnaflardan Hilmi Öğütücü, "Bu işe ya bitirmek için başlayacaksın ya da yarıda bırakmayacaksın. Burada yaklaşık 25 gündür esnaf toz toprak içerisinde perişan oluyor. Yarım yamalak kazmaya başladılar, kazıya devam etmiyorlar. Bütün esnafı mağdur ettiler, insanlar arabalarıyla dışarı çıkamıyorlar" dedi.

"Hastası olan veya cenazesi olan nasıl gidecek"

Çevre esnaflarından Recep Ekici, "İş yok güç yok, 10 gündür bu caddede yaprak kımıldamıyor. Burada beş tane kaza oldu, parktaki arabaları biz kaldırımdan atlatarak çıkarabiliyoruz. Hastası olan veya cenazesi olan nasıl gidecek" dedi.