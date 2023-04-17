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Gündem CHP'li İBB mehter marşından rahatsız oldu! Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde klasik müzik saçmalığı
Gündem

CHP'li İBB mehter marşından rahatsız oldu! Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde klasik müzik saçmalığı

Yeniakit Publisher
2023-04-17 19:25:00 - 2023-04-17 20:06:13

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB, mehter marşı çalınarak İstanbul Fethi'nin anlatıldığı Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde, tarihten kopuk ve alakasız bir şekilde klasik müzik çaldırmaya başladı. İstanbullular yapılan değişime tepki gösterdi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihteki ilk panoramik müze olma unvanını taşıyan Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde Batı klasik müziği çaldırmaya başladı. Daha önce Mehter Marşı'nın çaldığı fetih sergi alanını gezen ziyaretçiler, klasik müzikle karşılandı.

Tarihteki ilk panoramik müze

Panorama 1453 Tarih Müzesi tarihteki ilk panoramik müze olma unvanını taşımaktadır. 2003 yılında tasarımı ve projelendirilmesi yapılan Panorama 1453 Tarih Müzesi'nin, 2005 yılında uygulama çalışmaları başlamıştır.

Ressam Haşim Vatandaş fikir sahibi olduğu projenin aynı zamanda koordinatörlük görevini de yapmıştır. Müze, Topkapı-Edirnekapı surlarının karşısında yer almaktadır ve çevresinde Kostantinopolis'e ilk Türk askerinin girdiği Topkapı Surları ve Silivrikapı'daki surlar görülebilir.

İstanbul'un fethinin ruhunu yansıtıyor

İstanbul'un fethi, tarihin seyrini değiştiren önemli olaylardan biridir ve İstanbul'u mimari, sanat ve kültür açısından zenginleştirmiştir. Bu kültürel mirası anlamak için, şehrin geçmişini, bugününü ve fethin ruhunu anlamak önemlidir.

Bu amaçla kurulan Panorama 1453 Tarih Müzesi, Topkapı Kültür Parkı'nda 2009 yılında ziyarete açılmıştır. Müze, dünyanın ilk tam panoramik müzesi olma özelliğine sahiptir ve açıldığı günden beri misafirlerini ağırlamaktadır.
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