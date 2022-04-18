CHP’li Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu’na patladı! “Bir deli…”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oturma düzenine bile aylar sonra anca karar verdikleri 6 partiyle birlikte koalisyon kurulması gerektiğini savundu. Kimsenin anlam veremediği bu sözler CHP içinde de tartışmaya neden oldu. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun sözleriyle ilgili, “Delinin biri kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış” dedi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Tekin’in sözleri de masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Zaten Millet İttifakı’nın hali bu. 6’lı ittifak diyorlar, içlerinde yüzde 1’in altında oy alan parti de var, yüzde 25 oy almış CHP başı çekiyor, yüzde 10’un altında kalan İYİ Parti de var.

Sürekli eleştiri konusu oluyor, diğer taraftan Saadet Partisi’nden kopan Fatih Erbakan var, geniş bir millet ittifakı oluşturmak istiyorsanız o niye yok diye soruyorsunuz cevap veremiyorlar. CHP’den ayrılan Muharrem İnce, Öztürk Yılmaz var. Bunları da içine alacak şekilde geniş kapsamlı neden düşünmüyorsunuz, deniliyor, cevap veremiyorlar. Dolayısıyla bu noktada da çıkmaz sokağa gelmiş, dayanmışlar.

Gürsel Tekin de biraz sözünü esirgemeyen bir isimdir. Tespitleri de birçok alanda doğru çıkacak bir siyasetçidir. CHP içinde belki en mantıklı isimlerden birisidir. Dolayısıyla o da, “Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış” derken, sonuçta o 6 partiden bir koalisyon hükümeti olması noktasındaki düşüncelere itiraz ediyor.