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CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!

Cahilleri Atatürk'ün ismiyle sömüren Yılmaz Özdil'in 2 bin 500 liraya satışa çıkan kitabına bir eleştiri de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce'ye destek veren şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan geldi. Özoğuz, "2 bin 500 TL'ye kitap mı? Yok artık ne o sayfalar altın mı?" dedi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 09:37
CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!

Sözcü'nün Atatürk sömürücüsü yazarı Yılmaz Özdil'in 1881 adet basılarak 2 bin 500 liradan satışa sunulacak kitap için eleştiriler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından ağır eleştirilere maruz kalan Yılmaz Özdil'e ünlü isimler de tepki gösterdi.

"Yok artık ne o sayfalar altın mı?"

Athena grubunun solisti ve geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye'de jürilik yapan Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından Yılmaz Özdil'i eleştirdi. Özoğuz, "2500 tl ye kitap mı? Yok artık ne o sayfalar altın mı?" diyerek tepkisini gösterdi.

Özoğuz şunları yazdı:

"2500 TL ye kitap mı? Yok artık ne o sayfalar altın mı? Yoo. Hmm ne peki ÖZEL SERİ hmmm bari Atatürk ile alakalı olmasaydı. Atatürk duysaydı önce kendi şiddetle karşı çıkardı. İdeolojisine ters bir durum. Ne tezat Ne abes!"

"Ben kendimce fikrimi hep söyleyeceğim. Taraf anlayışım körü körüne olmadığından doğru tınlayanı söyleyeceğim. Şimdi de başka troller coştu Çok mu önemli? Yoo yoklar ki önemli olsunlar sadece kim olduğunuzu hepimiz biliyoruz demek için bir göz kırpmak istedim."

"Bu arada kitap ilk çıktığında seve seve aldım tabi ki fakat bu 2500 TL ye özel seri Atatürk kitabı hareketini yanlış bulduğumu söyleyebilmeliyim öyle değil mi? Her şeye rağmen Kırmızıkediyayınevi severek takip ettiğim bir kapı."

Yılmaz Özdil'e Kitap Eleştirisi: Sayfalar Altın mı?" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/gokhan-ozoguzdan-yilmaz-ozdile-kitap-elestirisi-sayfalar-altin-mi-3d8b82.jpg" alt=""/>

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 09:37
  1. Mustafa Kemal Atatürk
  2. Türkiye Cumhuriyeti
  3. Gazi Mustafa Kemal
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  5. O Ses Türkiye
  6. Gökhan Özoğuz
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  11. Athena
  12. Sözcü

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  • Cüneyt BeyazCüneyt Beyaz19 dk önce
    Chp li şarkıcı mı, hehehehhe

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