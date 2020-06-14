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Aktüel

CHP'li Gökçen: "KYK borçları silinsin, fedakarlık gençlerden beklenmesin"

Yeniakit Publisher
2020-06-14 14:57:15 -
CHP'li Gökçen: "KYK borçları silinsin, fedakarlık gençlerden beklenmesin"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "KYK borçları silinsin, fedakarlık gençlerden beklenmesin." ifadesini kullandı.

Gökçen, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) borçları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Salgın ve kriz döneminde herkesin fedakarlıklar yaptığını belirten Gökçen, "Devlet, ekonomik krizde fedakarlığı vatandaştan bekledi, yoksula ve zor durumda kalana destek olması gerekirken vatandaşa IBAN yolladı. Ancak bu fedakarlık nedense devletten dolarla ihale alanlardan beklenmedi." görüşünü savundu.

Genç işsizliğinin cumhuriyet dönemi rekorlarını kırarken gençlerin büyük çoğunluğunun ya hem işsiz hem borçlu ya da yarınını planlayamayacak derecede güvencesiz olduğunu öne süren Gökçen, şunları kaydetti:

"Biraz da devletten geçiş ve yolcu garantisiyle, dolarla ihale alan şirketler, bugüne kadar halkın sırtından geçinen ve krizden zenginleşerek çıkanlar fedakarlık göstersin. Gençlerin KYK borçları silinsin, fedakarlık gençlerden beklenmesin."

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