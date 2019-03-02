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CHP’li Fatma Çalkaya: Martın sonu bahar olacak

İzmir’de adaylığı düşürülen Mehmet Ali Çalkaya’nın yerine aday gösterilen eşi Fatma Çalkaya, “Tüm örgütümüze bu onurlu destekleri için teşekkür ediyorum.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:57
CHP’li Fatma Çalkaya: Martın sonu bahar olacak

İzmir’de adaylığı düşürülen Mehmet Ali Çalkaya’nın yerine aday gösterilen eşi Fatma Çalkaya, “Tüm örgütümüze bu onurlu destekleri için teşekkür ediyorum. Bu desteği boşa çıkarmayacağım” dedi.

 

İzmir’de, yerel seçimler için yeniden aday gösterilen ancak YSK tarafından adaylığı düşürülen CHP’li Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya yerine eşi Fatma Çalkaya aday gösterildi.

 

CHP Genel Merkez tarafından adaylığı belirlenen Fatma Güçlü Çalkaya, yazılı bir açıklama yaparak şunları söyledi:

 

“Bir haftadır demokrasi açısından akıl almaz olaylar yaşıyoruz. Kurulan bu tuzaklar demokrasiye yapılan bir kötülüktür. 15 yıldır olduğu gibi Eşimin adaylığı düşürülmeden önce de sokak sokak kapı kapı gezip belediyemiz adına partimiz adına seçim çalışması yapıyorduk. Bu bir hafta içinde de milli iradenin önemine vurgu yaparak çalışmalarımızı devam ettirdik. İlk günden itibaren adayın kim olduğunun öneminin olmadığını, önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarı olduğunu üzerine basa basa söyledik. Biz Türkiye’ye baharı getirmeye kararlıyız. Balçova’dan İzmir’e oradan Türkiye’ye Adalet ve Demokrasi gelene kadar mücadelemizi omuz omuza sürdüreceğiz. Balçova’da demokrasiye inanan herkes bir haftadır ailemize olan desteğini yazılı veya sözlü olarak iletiyor. Sokakta insanlar elimizi tutarak, boynumuza sarılarak yalnız olmadığımızı söylüyor. Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Parti Yönetimimiz ve Balçova’daki partililerimiz de ilk günden bu yana bizden desteklerini hiç esirgemedi. Tüm örgütümüze bu onurlu destekleri için teşekkür ediyorum. Bu desteği boşa çıkarmayacağım. Martın sonu bahar olacak.”

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:57
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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