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Gündem CHP’li ‘faşist’ Tanju'ya mahkeme ‘dur’ dedi!
Gündem

CHP’li ‘faşist’ Tanju'ya mahkeme ‘dur’ dedi!

Skandal uygulama ve söylemleriyle kamuoyunun gündeminden düşmeyen CHP’li Bolu Belediye Başkanı ‘faşist’ Tanju Özcan’a mahkeme ‘dur’ dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 20:37:00 -
CHP’li ‘faşist’ Tanju'ya mahkeme ‘dur’ dedi!

Bolu İdare Mahkemesi, Suriyeli göçmenler üzerinden yürüttüğü ırkçı politikalara  ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Mülteciler için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin lira yapılması uygulamasına ‘dur’ diyen Bolu İdare Mahkemesi’nin kararı, tüm Türkiye’de sevinçle karşılandı.  

Yemek yardımlarını dahi kesti

Yerel seçimler öncesi ‘Bolu’da Suriyeli görmek istemiyoruz’ diyen, belediye başkanlığını kazandıktan sonra ilk ırkçı ‘hizmeti’ni Suriyelilere verilen yemeği keserek yapan CHP’li Özcan, yemek yardımlarını kesmiş, mültecilere yönelik yoğun bir baskı uygulamaya başlamıştı. 

“Geri adım atmayacağım, fazlasını yapacağım” demişti

Bolu Belediye Meclisi, kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar için ‘faşist’ bir uygulamaya imza atmış ve normalden 10 kat daha pahalı su ücreti ile 100 bin lira nikah ücreti alınmasına karar vermişti. Bu kararın arkasında duracağını açıklayan CHP’li faşist  Tanju Özcan, “Geri adım atmayacağım, fazlasını da yapacağım” demişti. 

 

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Yorumlar

Mucahit

Sayfanızda zamlardan tek kelime etmemişsiniz.
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Sayın Tanju bey, son zamanlarda sayın Erdoganı destekledigin okuyordum insan kendine benziyeni severmiş

sayın özcan take yapmıyasın sayın erdogan sana benzemiyor neden destekledigini merak ediyordum bak mahkeme senin resmini çizdi icratların haksız gereksizdi bu karar haddinizi bilmenizdi.
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