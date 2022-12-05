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Gündem CHP'li Eskişehir Belediyesi'nde Tepebaşı Hal Camisi'ni yıkma kararı! Barlar Sokağı'nı genişleteceklermiş
Gündem

CHP'li Eskişehir Belediyesi'nde Tepebaşı Hal Camisi'ni yıkma kararı! Barlar Sokağı'nı genişleteceklermiş

CHP'li Eskişehir Belediyesi, "Barlar Sokağı" olarak adlandırılan Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndaki Tepebaşı Hal Camii'ni yıkma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 21:54:00 - 2022-12-05 22:21:36
CHP'li Eskişehir Belediyesi'nde Tepebaşı Hal Camisi'ni yıkma kararı! Barlar Sokağı'nı genişleteceklermiş

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Eskişehir Belediyesi, üzeri sarmaşıkları ile kaplı Tepebaşı Hal Camisi'ni yıkmak için harekete geçti.

Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndaki Tepebaşı Hal Camii'ni yıkma sebebinin, Barlar Sokağı olarak adlandırılan caddeyi caminin olduğu alana kadar genişletme isteği olduğu öğrenildi.

Eskişehir Belediye Meclisi'nde, arsasının bir bölümü belediyeye ait olan caminin yıkılma kararı, AK Parti ve MHP'li üyelerin ret oyuna karşın, oy çokluğu ile kabul edildi.

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