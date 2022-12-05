CHP'li Eskişehir Belediyesi'nde Tepebaşı Hal Camisi'ni yıkma kararı! Barlar Sokağı'nı genişleteceklermiş

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CHP'li Eskişehir Belediyesi, üzeri sarmaşıkları ile kaplı Tepebaşı Hal Camisi'ni yıkmak için harekete geçti.

Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndaki Tepebaşı Hal Camii'ni yıkma sebebinin, Barlar Sokağı olarak adlandırılan caddeyi caminin olduğu alana kadar genişletme isteği olduğu öğrenildi.

Eskişehir Belediye Meclisi'nde, arsasının bir bölümü belediyeye ait olan caminin yıkılma kararı, AK Parti ve MHP'li üyelerin ret oyuna karşın, oy çokluğu ile kabul edildi.