CHP’li eski AİHM yargıcı Rıza Türmen yine kafayı çıkardı! Osman Kavala hakkında bakın ne dedi?

Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, bu kez Osman Kavala için konuştu.

‘Bunlar uluslararası hukuku da bilmiyorlar’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Artık AİHM’lik iş kalmadı” açıklamasını değerlendiren Rıza Türmen, “Bunlar uluslararası hukuku da bilmiyorlar. Artık AİHM’lik iş kalmadı, bitti o iş. Neden bitti? Çünkü burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin AİHM’le artık alakası yok. AİHM alacak, bakacak edecek ama ‘hüküm giydi’ diyecek, bu işi artık masadan kaldıracak” iddiasında bulundu.

“Mahkeme, Türk hükümetinin tezini çürüttü”

T24’e konuşan Türmen, şunları söyledi:

“AİHM açısından davaya baktığınızda ortada Kavala’nın hukuka aykırı biçimde hürriyetinden mahkûm edilme meselesi var. AİHM için Kavala tutuklu mu hükümlü mü hiç mi hiç fark etmez, dosyayı karara bağlayacaktır. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı tabii ki AİHM incelemesi bakımından sonuçlar doğuracak. Bir kere Türk hükümetinin tezi; AİHM’nin 2019 yılında verdiği karar Gezi davası ile ilgiliydi, TCK’nın 312. maddesi ile ilgiliydi ve hükümeti devirmek suçuyla ilgiliydi. O suçtan beraat etti ve tahliye edildi. Türk hükümetine göre, (böylece) AİHM kararı uygulanmış oldu. Türk hükümeti, şu andaki tutuklamanın casusluk suçundan, 328. maddeden yapıldığını söyledi.

Bakanlar Komitesi bunu da reddetti. ‘Bütün olgular aynı’ dedi. ‘Bu da diğer tutuklamanın devamı’ dedi. Yeni bir durum ortaya çıktı, çünkü mahkeme yine 312. addeden mahkûmiyet kararı verdi. 328’den (casusluk suçlamasından) beraat etti. O zaman neden casusluktan suçlandı Kavala? Mahkeme, Türk hükümetinin tezini çürüttü.”