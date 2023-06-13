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Medya CHP’li Eren Erdem çok fena madara oldu! Bakın neye namusu ve şerefi üzerine söz vermiş
Medya

CHP’li Eren Erdem çok fena madara oldu! Bakın neye namusu ve şerefi üzerine söz vermiş

Yeniakit Publisher
2023-06-13 15:41:00 -
CHP’li Eren Erdem çok fena madara oldu! Bakın neye namusu ve şerefi üzerine söz vermiş

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, CHP’nin Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’i çok fena madara etti.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, CHP’nin Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’i çok fena madara etti. 

Erdem’in 24 Ocak 2023’te “Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim. Namusum, şerefim üzerine söz veriyorum. Yeterli mi?” diye tivit attığını hatırlatan Korkmaz, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Siyasi Yenilgi Abidesi Kemal Bey, “Toplum yenilenme istiyordu. Biz de yaptık” dedi.

-Şaka gibi!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

***

Parti kurullarını büyük ölçüde değiştirdi.

Ne ki, kendisi yerinde duruyor; koltuğuna yapıştı.

***

Kemal Kılıçdarson’un seçim yenilgileriyle yüzleşebildiğini söyleyebilmek, halen daha mümkün değil…

14 Mayıs’ı geçtim, 28 Mayıs gecesinde bile yenilgiden hiç bahsetmemişti!

***

Şu sıralar sarf ettiği “Ağır bir yenilgi almadık!” ve “Erdoğan ilk turda yenildi!” gibi lafları mı?

Siyaset bir tarafa, psikiyatrinin radarına girecek cinsten!

TRAVMATİKOĞLU

CHP’nin Başı, “Erdoğan ilk kez ilk turda kazanamadı. Bu, onun için ciddi bir travma!” dedi.

O vakit, toplamda 13 kez yenilen bir genel başkan olarak kendisinin yaşadığı fevkalade travmatik vaziyetten de söz edebilir mi?

***

Mister Kemal’e “acil şifalar” diliyorum!

ERDEM’Lİ ATAMA

Kemal Kılıçdarson, MYK’da değişikliğe giderken, Sosyal Medya yönetimini…

Seçim gecesi “Kazandık!” paylaşımları yapan Eren Erdem’e teslim etti!

***

“Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim. Namusum, şerefim üzerine söz veriyorum. Yeterli mi?” diye 24 Ocak 2023’te tivit atan pek “erdemli” bir Eren’dir, bu şahıs! (…)”

 

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