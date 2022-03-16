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Gündem CHP’li Ekrem’in İBB’sinde ihale vurgunu! Sosyal medya üzerinden ayrıntılar deşifre edildi
Gündem

CHP’li Ekrem’in İBB’sinde ihale vurgunu! Sosyal medya üzerinden ayrıntılar deşifre edildi

Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği günden bu yana yandaşlarına para saçmaya devam ederken bir vurgun haberi de sosyal medyadan geldi. Jahrein isimli bir hesaptan paylaşılan belgeler, Ekrem İmamoğlu’nu köşeye sıkıştıracak.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 10:20:00 -
CHP’li Ekrem’in İBB’sinde ihale vurgunu! Sosyal medya üzerinden ayrıntılar deşifre edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen "Jahrein" lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki akçeli bir ihaleyi deşifre etti.

21 milyonluk ihale

İBB’nin 21 milyon TL’lik bir ihaleyi İSBAK’a devrettiği, İSBAK’ın da bu ihaleyi 15 milyon TL’ye MAF Bilişim ve Yazılım Şirketi’ne devrettiğini söyleyen Jahrein aynı şirketin aynı gün 10 milyonluk farklı bir ihale aldığını da söyledi.

"Ne hikmetse liyakatlı bireyler hep aynı çevreden çıkıyor”

Melih Geçek ve Tuncay Yılmaz isimlerine de dikkat çeken Jahrein, söz konusu isimlerin Ekrem İmamoğlu ile ilişkisine değinerek, “Ahbap, çavuş ilişkisi bitecek, liyakat gelecek' söylemleri dillerden düşmüyor fakat ne hikmetse bu liyakatlı bireyler hep aynı çevreden çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Jahrein’in paylaşımları şöyle:

1) Sevgili dedem. İyi diyorsun, güzel diyorsun da… Benim gibi ekap dolaşabilen, biraz internet bilen insanların kafasında bazı soru işaretleri var. Ben mesela İBB ile ilgili birkaç TESADÜFle karşılaştım. Twitselimi okuyarak bana dönüş yaparsanız sevinirim.

2) 2021/721158 numaralı yaklaşık 21 milyon ₺ değerindeki ihaleyi İSBAK’a devrediyor.

3) İSBAK da hiçbir şey yapmadan aynı ihaleyi başka bir şirkete veriyor. Yaklaşık 15 milyon ₺’ye.

4) Yetmiyor. Aynı şirkete aynı gün 07.01.22 tarihinde 10.5 milyon ₺’lik başka bir iş daha alıyor.



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Yorumlar

hasan baz

ÇALIYOR EKREM YİNEDE POMPALANIYOR,ACABA POMPALAYANLARMI ORTAK İŞ YAPIYOR,İYİ PARA ÇALIYOR EKREM VE TAYFASI,NASILSA GİDER BELGESİ VAR KİMSE İSPAT EDEMİYOR USULÜNE GÖRE.BU EKREMİN BİRDE BABASINI ARAŞTIRIN SERVETİ NE KADAR
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Kolonya Limon

Abdnin adamlarına karşı Türk milleti gelecek seçimin adı bu
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