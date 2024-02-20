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Gündem CHP'li Cemal Canpolat CHP'nin ne hale geldiğini açıkladı: Babasının hatrı için doktor arkadaşını aday göstermiş
Gündem

CHP'li Cemal Canpolat CHP'nin ne hale geldiğini açıkladı: Babasının hatrı için doktor arkadaşını aday göstermiş

Yeniakit Publisher
2024-02-20 22:29:00 -

CHP tartışma ve kavgayla yerel seçime giriyor. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babasının doktor arkadaşını hatır için Bakırköy Belediye Başkanlığına aday gösterdiğini açıkladı.

CHP'de "değişim" tartışmalarının ardından bu kez de adaylık krizi patlak verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteği ile Genel Başkan seçilen Özgür Özel, İmamoğlu'nun gölgesinde kaldı. Öyle ki Özgür Özel'e yerel seçim adaylarının belirlenmesinde söz hakkı bile verilmedi. İstanbul'un tüm ilçe adayları Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendi.

Cemal Canpolat'tan bomba açıklama

Ekrem İmamoğlu kendine yakın isimleri aday gösterirken, aday gösterilmeyen bazı isimler de partiye isyan bayrağı açtı. CHP'nin yüksek oy oranına sahip olduğu ilçelerden olan Bakırköy'e ise Ayşegül Ovalıoğlu aday gösterildi. Ovalıoğlu ile ilgili çarpıcı gerçeği ise CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ortaya çıkardı.

"Babasının doktorunu aday yaptı"

Bakırköy'de 17 adayın içinden Ayşegül Ovalıoğlu'nun seçildiğine dikkat çeken Canpolat şunları söyledi:

"Bakırköy'de 17 tane aday var. Seni destekleyen adaylar var. Mesela Ali Rıza Akyüz var, seni destekledi. Benim 30 yıllık arkadaşım. İl kongresinde Ekrem Bey'i desteklediğini söyledi, bari onu koy. Kadın başkan mı arıyorsun ilçe başkanını koy. Başarılı bir ilçe başkanıdır. Kimi koyuyorsun? Babanın referans verdiği doktoru getiriyorsun, Bakırköy'e aday gösteriyorsun. Ekrem İmamoğlu'nun babasının doktoru."

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