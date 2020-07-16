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Gündem

CHP'li Canan Kaftancıoğlu 4 yıllık FETÖ yalanına sarıldı

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında sokaklara dökülen halk darbecilere karşı direnip vatan için şehit olurken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gerçekliği aradan dört sene geçmesine rağmen ispatlanmayan "askerlerin boğazı kesildi" yalanını hala savunuyor. Kaftancıoğlu, "Canan Kaftancıoğlu’nun 15 Temmuz gecesi twitleri diyerek bik bik edenlere gelsin.. Bu arada darbeci bile olsa boğaz keserek adam öldürmeye hala karşıyım ve karşı olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 13:13:00 - 2020-07-16 13:21:47
CHP'li Canan Kaftancıoğlu 4 yıllık FETÖ yalanına sarıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşanırken hem sokağa çıkan halkı hem de başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümeti ve üyelerini hedef almıştı.

Tüm eleştirilere rağmen çirkin paylaşımlarını silmeyen Kaftancıoğlu, hiçbir gerçekliği olmayan ve FETÖ'cülerin 16 Temmuz sabahı uydurdukları 'askerin boğazı kesildi' yalanını hala savunuyor.

O tweetleri hala silmedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 15 Temmuz gecesi attığı tweetleri hala silmediği için eleştirenlere cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı. Hukuku sadece hukuku ve adaleti savunmaya devam edeceğini belirten Kaftancıoğlu, "Canan Kaftancıoğlu'nun 15 Temmuz gecesi twitleri diyerek bik bik edenlere gelsin.. Bu arada darbeci bile olsa boğaz keserek adam öldürmeye hala karşıyım ve karşı olmaya devam edeceğim" dedi.

Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımlarından bazıları:

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Yorumlar

vedat

sn.kaftancıoğlu yalnız değildir,şartlar ne olursa olsun onu destekliyoruz.
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mehmet

kaftancıoğlu şerefli bir insandır,ona attığınız çamurlar tutmaz.
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