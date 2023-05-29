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Medya

CHP'li Can Ataklı'dan olay Kılıçdaroğlu sözleri! Kısa bir süre içinde...

Yeniakit Publisher
2023-05-29 11:10:00 -
CHP'li Can Ataklı'dan olay Kılıçdaroğlu sözleri! Kısa bir süre içinde...

Sözcü gazetesinin yavrusu Korkusuz yazarı CHP'li Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığı 28 Mayıs seçimlerini değerlendirdiği bugünkü yazısında, muhalefete yönelik eleştiri ve öngörülerde bulundu.

Sözcü gazetesinin yavrusu Korkusuz yazarı CHP'li Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığı 28 Mayıs seçimlerini değerlendirdiği bugünkü yazısında, muhalefete yönelik eleştiri ve öngörülerde bulundu.

“Kısa bir süre içinde özellikle CHP içinde büyük bir kriz çıkacaktır. Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı sürdürmesi artık çok zordur” diyen Ataklı, "Ama can sıkıcı olan şudur: Şu anda ellerini ovuşturup bekleyen ve 'Biz dememiş miydik?' utanmazlığı ile saldırıya hazır büyük bir kesim var" ifadelerini kullandı. 

 

 
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