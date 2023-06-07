CHP’li Can Ataklı şimdiden duyurdu! CHP için olay iddia
Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, seçim yenilgisini anında kabullenen CHP’de çalkantıların bitmediğine işaret etti.
Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, seçim yenilgisini anında kabullenen CHP’de çalkantıların bitmediğine işaret etti. CHP’deki yeni kavganın İstanbul İl Başkanlığı’nda kopacağını belirten Ataklı, yazısında özetle şunları kaydetti:
“Seçim yenilgisini anında kabullenen CHP’de çalkantılar bitmiyor.
Her ne kadar Kılıçdaroğlu partiye tamamen hakim olsa da özellikle sosyal medyada ve muhalif medyada müthiş bir “Anti-Kılıçdaroğlu” kampanyası yürütülüyor.
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(…) Kılıçdaroğlu A takımını yenilemesine rağmen, bu kavganın süreceği anlaşılıyor.
Ama gerçekten bel altı çalışmak yerine cesaretli biri çıkmadıkça kimsenin Kılıçdaroğlu’nu devireceğini sanmıyorum.
CHP’deki yeni bir kavga İstanbul İl Başkanlığı’nda kopacak.”