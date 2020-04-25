CHP’li Beylikdüzü belediyesi baktı, AK Partili Esenler Belediyesi yardıma koştu
Beylikdüzü‘nde yaşayan vatandaşlar ölümcül koronavirüs salgınına karşı yaşadıkları apartmanı dezenfekte etmek için CHP’li Beylikdüzü Belediyesi'nden istediği yardımı alamadı. Esenler Belediyesi ile kurulan irtibat üzerine apartman AK Partili Esenler Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşayan vatandaşlar, iddiaya göre CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne başvurarak binanın dezenfekte edilmesi için talepte bulundu.
Fakat iddiaya göre; CHP'li belediye, "Biz yapmıyoruz" diyerek vatandaşların koronavirüse karşı korunmak için talep ettiği dezenfekte işlemini gerçekleştirmedi.
AK Partili Esenler Belediyesi yardıma koştu
CHP'li Mehmet Murat Çalık'ın başkanlığını yürüttüğü Beylikdüzü Belediyesi'nin bakmakla yetindiği olay sonrası vatandaşların irtibata geçtiği AK Partili Esenler Belediyesi binayı dezenfekte etti.
CHP'li İBB'ye ulaşamayan vatandaşa AK Partili Ağrı Belediyesi el uzatmıştı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Küçükçekmece Belediyesi'ne ulaşamayan vatandaş, çareyi AK Partili Ağrı Belediyesine başvurmakta bulmuştu. Vatandaşın çağrısı üzerine AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Partili Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya iletmişti.
Göksu'nun talimatı sonrası harekete geçen ekipler, Sinan Ergün isimli bir vatandaşın Küçükçekmece'de yaşadığı binasının dezenfekte etmişti.