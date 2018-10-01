CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde skandal! Maaşları ödenmeyen işçileri işten atmakla tehdit ettiler

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin belediye işçilerinin maaşlarını ödemediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz hafta sendika ile belediye yönetimi arasında gerçekleşen görüşmenin ardından maaşların ödeneceği sözü verilmesine rağmen hala ödeme yapılmayan işçiler iş durdurma kararı aldı.

Pazartesi günü iş bırakma eylemi yapacak olan işçiler, maaşların ödenmemesi halinde salı günü belediye önünde toplanarak durumu protesto edecekler.

FETÖ üyeliği, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında görevden alınan eski belediye başkanı Murat Haznedar’ın ardından vekaleten görevi üstlenen Tahir Doğaç ise sessizliğini koruyor.

'İşten atılmakla tehdit edildiler'

İş bırakma eylemi yapacak işçilerin, partiye zarar vereceklerini belirten CHP'liler tarafından işten atılmakla tehdit edildiği öğrenildi.

İstanbul'un en yüksek gelire sahip belediyesi

İstanbul’un en yüksek gelire sahip belediyeleri arasında olan Beşiktaş Belediyesi’nin Hazine'ye olan 400 milyon liralık borcu dikkat çekiyor.

Haznedar'ın belediye kasasını boşaltmasını öne sürüyorlar

Görevden alından belediye başkanı Murat Haznedar'ın belediyeye 8 milyon lira borç bırakarak gitmesi büyük tepki toplamıştı. Görevden alınmasının ardından Haznedar'ın büyük yolsuzluklar yaptığını belirterek belediyenin kasasını boşalttığını öne süren yeni yönetimin, maaşları bundan dolayı ödemediği iddia edildi.