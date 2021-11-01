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Gündem CHP’li belediyenin verdiği ihale kavgaya neden oldu: 4 kişi yaralandı
Gündem

CHP’li belediyenin verdiği ihale kavgaya neden oldu: 4 kişi yaralandı

Bodrum’da eski otogardaki kafeyi işleten şahıslar ile kafenin ihalesini yeni alan şahıslar arasında kavga sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 22:48:00 -
CHP’li belediyenin verdiği ihale kavgaya neden oldu: 4 kişi yaralandı

Eski otogardaki kiralamalar CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki grup arasında ihale meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçe merkezindeki eski otobüs terminalinde faaliyet gösteren bir kafede, ihale meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, gruptakilerden bazılarının tabancalarla ateş açması sonucu Vedat C. (45), Sedat C. (52), Hasan K. (32) ve Remzi E. (62) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kavganın yaşandığı yerde, şüphelilere ait otomobilin bagajında pompalı tüfek ele geçirdi.

Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

 

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