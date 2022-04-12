CHP'li belediyenin tehdit ettiği iddia edilen Ergün Poyraz hastanelik edildi
Daha önce CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından tehditler aldığını açıklayan gazeteci Ergün Poyraz, evinin önünde saldırıya uğradı.
Toplumsal yazarı Ergün Poyraz, bugün akşam saatlerinde evinin önünde kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Poyraz, apar topar hastaneye kaldırıldı.
Saldırganların 34 plakalı bir araçtan inerek Poyraz'a saldırdıkları ileri sürüldü.
Poyraz, geçtiğimiz günlerde de CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından tehditler aldığını da belirtmişti.
Geçtiğimiz ay da CHP’li Mersin Belediyesi ile ilgili haber yapan gazeteci Zeynel Boğan, 4 kişilik bir grubun muştalı ve bıçaklı saldırısına uğrayarak kanlar içerisinde kalmıştı.