CHP'li belediyenin Suriyelilere ırkçı tutumu! Arapça tabelaları kaldırıp iş yerlerini mühürlediler
Adana'nın Seyhan ilçesinde sözde tüm esnafa yönelik bir denetim gerçekleştirildi.
Denetimler, fitilini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ateşlediği Suriyeli düşmanlığına dönüştü.
Suriyelilerin işlettiği iş yerlerinin birçoğu mühürlenirken, bazılarının ise Arapça yazılı tabelaları yerinden söküldü.
Ayrımcı denetim!
Kaldırım işgalinin en çok olduğu şehirlerden Adana'da, evrakları tam olan Suriyeli işletmecilere, önce kaldırım baskısı uygulandı. Ayrımcı bir şekilde Suriyelilere yönelik baskıyla, Arapça tabelalar yerinden sökülerek "asmayacaksınız" uyarısında bulunuldu. Öte yandan Suriyelilere ait bazı iş yerlerinin de çeşitli gerekçelerle mühürlendiği öğrenildi.
Aynı yaptırımların yerli esnafa uygulanmaması tepkiyle karşılandı.
CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın zabıtalarının yaptığı denetimlere ilişkin görüntüler de servis edildi.
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