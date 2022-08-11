CHP'li belediyenin 'en susuz' şehrinde heykel açılışı! 'Gurur duyuyoruz'

Heykel belediyeciliği yürüten CHP'de heykellere bir yenisi daha eklendi. İzmir'de CHP'li Konak Belediyesi, eski Gültepe Belediye Başkanı Aydın Erten'in büstünü dikti. Çok sayıda CHP'linin katıldığı açılış için tören de düzenlendi.

İzmir'de CHP'li Konak Belediyesi, 1973 yılında seçildiği Gültepe Belediye Başkanlığı görevini 2 dönem yürüten Aydın Erten'i mezarı başında andı.

CHP'li belediye büst açılışı gerçekleştirdi

CHP'li Konak Belediyesi anma töreninin ardından Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı’nda yaptırılan Aydın Erten büstünün açılışını yaptı.

Açılış törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Kani Beko ve Atila Sertel, eski İzmir Milletvekili Musa Çam, CHP İzmir İl yöneticileri, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ve ilçe yöneticileri, CHP Karabağlar ilçe Başkanı Mehmet Türkbay katıldı.

"Heykel sözünü yerine getirdik"

Açılışta konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, heykel sözünü yerine getirdiklerini belirterek, "Verdiğimiz sözü de yerine getirmiş olduk. Alanın girişine Aydın Erten ismini yazdık ama Aydın Erten’i gelecek kuşaklarla tanıştırmak, Aydın Erten’in kim olduğunu onlara anlatmak, buranın Aydın Erten’le, Aydın Erten dostlarıyla bütünleşmiş bir alan olduğunu da hissettirmek istedik.” dedi.

"Büstün yapılmasından gurur duyuyoruz"

Batur, Konak Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı’nın ve Aydın Erten büstünün kente kazandırılmasından gurur duyduklarını da sözlerine ekledi.

İzmir'de defalarca kez suları kesilen ve belediyenin su tankerleri önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların belediye başkanına isyanı ise devam ediyor.