  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP'li belediyelere "veri takip sistemi"
Aktüel

CHP'li belediyelere "veri takip sistemi"

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından, veri akışını hızlandırmak ve karşılaştırılabilir bir veri tabanı oluşturmak amacıyla CHP'li belediyeler arasında takip sistemi oluşturuldu - İlk etapta 249 belediyenin katılımın sağlandığı sistem, 25 Eylül itibarıyla büyükşehir ve il belediyelerinin kullanımına açıldı - Sisteme katılan her belediyeden haftalık olarak cuma günleri bölgelerinde bulaşıcı hastalık nedeniyle vefat eden vatandaşların sayılarını parti genel merkezine bildirmeleri istendi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:09:03 -
CHP'li belediyelere "veri takip sistemi"

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından, veri akışını hızlandırmak ve karşılaştırılabilir bir veri tabanı oluşturmak amacıyla 249 belediye arasında "veri takip sistemi" oluşturuldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un başkanlığındaki yerel yönetimler biriminin faaliyet raporunda, yapılan çalışmalara ilişkin bilgilere yer verildi.

Başkanlığın, CHP'li belediyeler arasında iş birliğini ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla bir dizi çalışma yürüttüğü belirtilirken, bu kapsamda, "veri akışını hızlandırmak" ve "karşılaştırılabilir bir veri tabanı" oluşturmak amacıyla CHP'li belediyeler arasında takip sistemi oluşturulduğu bildirildi.

İlk etapta CHP'nin yönetimde bulunduğu 249 belediyenin katılımının sağlandığı sistem için her belediyeden bir personelin "veri giriş sorumlusu" olarak belirlenmesi istendi.

Veri giriş sorumlularına belediyeye ait kullanıcı adı ve şifreler iletilirken, belediyelerin bu sayede on-line olarak sisteme giriş yapıp, verilerini de yine on-line olarak işlemeleri sağlandı.

- Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin sayısı istendi

Dinamik olarak işleyecek sistemde verileri oluşturacak soruların niteliği ve çeşitliliğinin ihtiyaca göre farklılık gösterebileceği belirtilirken, 25 Eylül itibarıyla sistemin büyükşehir ve il belediyelerinin kullanımına açıldığı bildirildi.

İlk olarak da sisteme katılan her belediyeden haftalık olarak cuma günleri bölgelerinde bulaşıcı hastalık nedeniyle vefat eden vatandaşların sayılarını Genel Merkeze bildirmeleri istendi. Raporda bu kapsamda 25 Eylül, 2 Ekim ve 9 Ekim tarihlerinde belediyelerin veri girişlerini yaptığı aktarıldı.

Raporda, sistemin ekim ayı içerisinde ilçe ve belde belediyelerinin de kullanımına açılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Necdet Sezer, skandal tweeti aklamaya çalıştı
Gündem

Ahmet Necdet Sezer, skandal tweeti aklamaya çalıştı

Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, skandal 'ışıklar yanıyor' tweetini savunmaya kalktı.

Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Gence hava üssünde bulunan Türk F-16'larını hedef aldığını ve Türkiye'yi savaşa çekmek..
Resmen ilan edildi... Türkiye'den Karadeniz'de NOTAM kararı!
Gündem

Resmen ilan edildi... Türkiye'den Karadeniz'de NOTAM kararı!

Türkiye Karadeniz’de Sinop ve Ordu açıklarında füze atışları yapacağını belirterek Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve denizciler için seyir Du..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay