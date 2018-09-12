CHP’li belediyelerden ‘pis kokular’ geliyor

CHP’nin parti teşkilatında kendisini gösteren yönetim aczi, seçimlerde üstünlük kurabildikleri yerleşim yerlerinde de ortaya çıkıyor. Türkiye’nin en büyük üçüncü kenti ve en büyük sanayi kentlerinden biri olan İzmir’de kent haftalardır kötü kokuyor. CHP’nin elindeki büyükşehir belediyesi, kötü koku sorununu çözmek bir yana, kokunun nedenini bile güvenilir şekilde çözemediği için eleştiriliyor.

CHP’nin yerel seçimlerde üstünlük sağlayabildiği yerleşimlerden bir diğeri olan Şişli’de ise bambaşka bir sorun ortaya çıktı. Şişli Belediyesi’nde çalışan işçilerin maaşlarını alamadıkları ortaya çıktı. Maaş alamayan bir grup işçi eylem yapmak üzere belediye binası önünde toplandı. İşçiler, kendilerine verilen ödeme sözü üzerine dağıldı.

İZMİR’DE KOKU REZALETİ

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise yaşanan koku olayının Büyükşehir Belediyesinin beceriksizliğinin bir sonucu olduğunu, İzmir halkına eziyet edildiğini ifade etti.

Belediyenin bu sorun karşısında önceden tedbir alması gerektiğine dikkati çeken Şengül, şunları kaydetti:

“Bu uzun süren ihtimallerin sonucu. Geçmişte kanal projesi yapılırken, projesine uygun bir şekilde yapılmadı. Maliyeti düşürmek için projedeki kanallar daha da küçültüldü. Arıtma tesislerinde ciddi sıkıntılar var. Kanallarda toz toprak birikti, kanalların büyük çoğunluğu tıkandı. Kurban Bayramı vesilesiyle belki kanallar iyice doldu, birçok kez de arızalandı. Hâlâ bir şey yapmıyorlar, görmezden geliyorlar. İzmirliler bu kokuya mahkûm edilmiş durumda. Yağmur yağsa da koku kendiliğinden gitsin beklentisi içindeler, geçici çözümlerle bu olmaz.”

Sorunun çözülmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na günler öncesinden çağrıda bulunduğunu hatırlatan Aydın Şengül, konunun sürüncemede bırakıldığını, çağrılarına rağmen bir yetkilinin kendilerinden destek istemediğini aktardı. İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürü Selahattin Varan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan’ın kentte etkili olan kötü kokunun nedenini bulamadıklarına yönelik sözlerine ilişkin, “Atık kanalları kokuyor, onları yıkayacaklar. Bir de Çiğli’deki çamur atıkları kokuyor başka bir şey yok. Araştırdık, kokunun bunlardan kaynaklandığını tespit ettik. Arkadaşlarımız kokunun sebebibi sözlü olarak iletiyorlar, önümüzdeki günlerde de yazılı olarak ileteceğiz” dedi.

ŞİŞLİ’DE MAAŞ KRİZİ PATLADI

Şişli Belediyesi’nin maaşlarını ödemediği gerekçesiyle belediye önünde eylem yapmak için toplanan bir grup işçi, ödeme sözü verilmesinin ardından dağıldı.

Çağlayan’daki belediye binası önünde toplanan belediyenin temizlik işleri birimine bağlı yaklaşık 100 işçi, uzun zamandır maaşlarının ödenmediğini ileri sürerek, basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.

Belediye önüne gelen DİSK/Genel-İş İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Şenol Erdem, işçiler adına belediye yetkilileriyle görüştü. Erdem, görüşmenin ardından Şişli Belediyesi tarafından saat 15.00’te çalışanların maaşlarının ödenmesi konusunda söz aldıklarını belirterek, işçilerden eyleme son vermelerini istedi. Bu sırada bazı işçiler duruma tepki gösterdi. İşçiler, açıklama üzerine belediyenin önünden ayrıldı.