CHP’li belediyeler reklâm kılıfıyla yandaş medyaya destek oluyor!

Oğuzhan Gültekin

Bu zihniyetin hiç değişmediğini eskiden beri aynı olduğunu söyleyen AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şu değerlendirmede bulundu: “Bunları kafa hep bu tür işlere çalışıyor. Millet hazır evindeyken fırsatı değerlendiriyorlar. Belediyeler aracılığıyla gazeteleri dağıtıyorlar, belediye kaynaklarından reklam adı altında yardım ediyorlar. Bunlar eskiden beri organize bir kötülük oldukları için bu tür şeyleri yapıyorlar. Amaçları kendilerine yakın gazeteleri güçlendirip yayılan nifak tohumlarını beyinlere zerk etmek, insanlar arasında ikilik çıkarmaktır.”

“Yandaş” diye bağıranlar...

Belediyelerin asıl görevinin halka hizmet etmek olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal da, şunları dile getirdi: “Yandaş medya diyerek basın organlarını karalamaya çalışanlar şimdi kendi ayrımcılığını yapıyor. Bu yaklaşım hoş bir yaklaşım değildir. Basın bir bütündür eleştireni de, öveni de aynıdır. Ona göre değerlendirilmeli ve aynı mesafede yaklaşılmalıdır. Ama CHP tarafından yapılan bu durum hoş bir durum değildir. Belediyelerin gazete almak, bedava dağıtmak gibi bir görevi yok. Bunu yapmaktaki amaçları nedir? Belediyeler vatandaşa hizmet etmek için var. Kaynaklarını böyle işlere harcamak için değil.”