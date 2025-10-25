  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem CHP’li belediyeler için bayram bahane konser şahane
Gündem

CHP’li belediyeler için bayram bahane konser şahane

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’li belediyeler için bayram bahane konser şahane

Yerel seçim öncesinde “kaynak yok” diyerek hükümete israf suçlamaları yönelten ve kamunun parasını yolsuzluklar ve rüşvetle iç eden CHP’li belediyeler, şimdi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bahanesiyle milyonluk konser organizasyonlarıyla adeta harcama yarışına girdi.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Irkçı politikalarıyla göçmenlere hayatı zindan eden siyasi fırıldak Tanju Özcan’ın başkan olduğu CHP’li Bolu belediyesi, 29 Ekim tarihinde Karaçayır Konser Alanı’nda MANGA grubuna, Ayvalık Belediyesi Eda-Metin Özülkü çiftine sahne verdirirken, CHP’li Giresun Belediyesi, üç gün sürecek etkinlik programı hazırladı. 27 Ekim Pazartesi Belediye Konservatuvarı konseriyle başlayacak programda, 28 Ekim’ günü Ceren Ece Öksüz, 29 Ekim gününde ise DJ Erkan ve Monte Krizde sahne alacak.

 

Manisa Salihli Belediyesi 27 Ekim’de İlyas Yalçıntaş, 28 Ekim’de Sena Şener konseri düzenlerken; Turgutlu Belediyesi 29 Ekim kutlamalarında Ece Seçkin’i ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi aynı gün Edis’e sahne paslarken, İstanbul Maltepe Belediyesi meşaleli yürüyüş sonrası Madrigal grubuna konser verdirecek. Liste bununla da sınırlı değil. Etimesgut Belediyesi Levent Yüksel’i, CHP’li Çanakkale Belediyesi Emre Fel ve yerel sanatçıları, Antalya Gazipaşa Belediyesi Güliz Ayla’yı, Alanya Belediyesi rapçi Norm Ender’i, Manavgat Belediyesi Retrobüs grubunu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Emre Aydın’ı, Didim Belediyesi ise Simge Sağın’ı sahneye çıkaracak.

Kaynak: Yeniakit Gazetesi

CHP'de 'şaibeli kurultay' davasında karar: Reddedildi!
CHP'de 'şaibeli kurultay' davasında karar: Reddedildi!

Siyaset

CHP'de 'şaibeli kurultay' davasında karar: Reddedildi!

Mahkeme CHP için kararını verdi… Borsa İstanbul sert yükseldi
Mahkeme CHP için kararını verdi… Borsa İstanbul sert yükseldi

Siyaset

Mahkeme CHP için kararını verdi… Borsa İstanbul sert yükseldi

Berhan Şimşek ihraç edildi
Berhan Şimşek ihraç edildi

Siyaset

Berhan Şimşek ihraç edildi

Berhan Şimşek kimdir? İhraç sonrası merak uyandırdı
Berhan Şimşek kimdir? İhraç sonrası merak uyandırdı

Aktüel

Berhan Şimşek kimdir? İhraç sonrası merak uyandırdı

Rüşveti şaibeyi görmedi! Mahkemeden CHP ağzı
Rüşveti şaibeyi görmedi! Mahkemeden CHP ağzı

Gündem

Rüşveti şaibeyi görmedi! Mahkemeden CHP ağzı

8
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Oku

29 ekim Türklerin cumhuriyetin bayramı ....

misafir

yeniden refah partili tavşanlı belediyeside onlardan geri kalmıyor yazıklar olsun
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23