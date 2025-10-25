CHP’li belediyeler için bayram bahane konser şahane

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Irkçı politikalarıyla göçmenlere hayatı zindan eden siyasi fırıldak Tanju Özcan’ın başkan olduğu CHP’li Bolu belediyesi, 29 Ekim tarihinde Karaçayır Konser Alanı’nda MANGA grubuna, Ayvalık Belediyesi Eda-Metin Özülkü çiftine sahne verdirirken, CHP’li Giresun Belediyesi, üç gün sürecek etkinlik programı hazırladı. 27 Ekim Pazartesi Belediye Konservatuvarı konseriyle başlayacak programda, 28 Ekim’ günü Ceren Ece Öksüz, 29 Ekim gününde ise DJ Erkan ve Monte Krizde sahne alacak.

Manisa Salihli Belediyesi 27 Ekim’de İlyas Yalçıntaş, 28 Ekim’de Sena Şener konseri düzenlerken; Turgutlu Belediyesi 29 Ekim kutlamalarında Ece Seçkin’i ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi aynı gün Edis’e sahne paslarken, İstanbul Maltepe Belediyesi meşaleli yürüyüş sonrası Madrigal grubuna konser verdirecek. Liste bununla da sınırlı değil. Etimesgut Belediyesi Levent Yüksel’i, CHP’li Çanakkale Belediyesi Emre Fel ve yerel sanatçıları, Antalya Gazipaşa Belediyesi Güliz Ayla’yı, Alanya Belediyesi rapçi Norm Ender’i, Manavgat Belediyesi Retrobüs grubunu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Emre Aydın’ı, Didim Belediyesi ise Simge Sağın’ı sahneye çıkaracak.

Kaynak: Yeniakit Gazetesi