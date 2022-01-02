CHP'li belediyeler harekete geçmiyor! Büyükçekmece'deki başıboş köpekler dehşet saçıyor

Türkiye'nin başıboş köpeklerle imtihanı devam ediyor. Son olarak sahipleri tarafından tasması çıkartılan pitbull köpeklerinin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırmasından sonra tekrar ülke gündemine giren başıboş köpek sorunu, yurt genelinde tehdit olmayı sürdürüyor.

Erdoğan'ın çağrısını gözardı ettiler

İstanbul Büyükçekmece'de amatör kameralara kaydedilen sokak köpekleri, tehditin boyutunu gözler önüne serdi. Muratçeşme Mahallesi Hünkar tepe Caddesi sakinleri, sokakları istila eden köpekler nedeniyle korku dolu anlar yaşıyor. Sahipsiz ve başıboş köpeklerin sürü halinde gezdiği ve havlayarak korku saçtığı anlar vatandaşların amatör kameraları tarafından kaydedildi.

CHP'li belediyeler neyi bekliyor?

Büyükçekmece ilçe sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokaktaki başıboş köpekler için önlem alınması çağrısını kulak ardı eden CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin, tehdit saçan köpekler için harekete geçmesini bekliyor.