CHP’li belediyeler haciz batağında

Hizmet yerine rezaletle gündeme gelen, skandalların ardı arkası kesilmeyen CHP’li belediyeler adım adım iflasa sürükleniyor. “Bütün Türkiye’yi CHP’li belediyeler gibi yöneteceğiz” sözleriyle algı yürüten Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlı borç batağındaki CHP’li belediyelere haciz üstüne haciz geliyor.

Canan'a var, SGK’ya yok

Kamunun kaynaklarını vatandaşlara hizmete harcamak yerine, adrese teslim ballı ihalelerle ve partizan kadrolaşmalarla yandaşlara akıtan ve borç batağında yüzen CHP’li belediyeler, adım adım iflasa sürükleniyor. 2022 yılına, gerçekleştirdiği ‘yılbaşı şöleni’ ile eğlenerek giren, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bahane ederek düzenlediği programa CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu davet eden ve “Sumru Yavrucuk’un Shirley Valentine oyununu izlemenin tarifsiz mutluluğunu” yaşatan CHP’li Neşet Tarhan Başkanlığındaki Mersin Mezitli Belediyesi’nde haciz şoku yaşanıyor. Personelin sigorta prim borçlarını ödemeyen Mezitli Belediyesi’ne, SGK tarafından e-Haciz uygulandığı ortaya çıktı. Ana borcu 39 milyon 800 bin olan, yasal faiziyle birlikte 48 milyon 500 bin TL’yi aşan sigorta primi alacağı biriken Mersin SGK İl Müdürlüğü’nün, Mezitli Belediyesi iştiraki ‘Mutlu Mezitli A.Ş.’nin bankalarda bulunan 15 milyon 500 bin TL’sini haczettiği öğrenildi.

SGK Borcu gündeme geldi

Konuyla ilgili ulaştığımız Mezitli Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi Nilgün Aşçı, SGK prim borcunun Meclis toplantısında gündeme geldiğini doğrulayarak, “Belediye bizim olmadığı için dışarıdan duyduğumuzu biliyoruz. Ben de sizin duyduklarınızı duydum. Belediye daha önce yapılandırdığı borcun iki taksitini ödememiş. Meclis toplantısında böyle gündeme geldi” ifadelerini kullandı.

Defne Belediyesi'ne de haciz

2019 yerel seçimlerinde AK Parti adayının sadece yüzde 6 oy aldığı, CHP’nin adayı İbrahim Güzel’in ise yüzde 69 gibi rekor bir oyla seçildiği Hatay Defne Belediyesi’nde de benze bir haciz rezaleti yaşanıyor. CHP’li fanatiklerin kalesi konumundaki Defne Belediyesi’ne, yüklenici firmaya olan 6 milyon 253 bin 494 liralık borcunu ödememesi nedeniyle icra takibi başlatıldı. Hatay İcra Dairesi tarafından 2 Mart’ta bankalara gönderilen haciz yazısında, Fayat Grup Atık Yönetimi Asfalt Sanayi ve Tic. LTD şirketine olan borcunu ödemeyen CHP’li Defne Belediyesi’nin hesaplarındaki paraya bloke konulması istendi. Aynı illerdeki diğer partilerin yönetimindeki ilçe belediyelerine haciz gelmezken, yalnıza CHP’li belediyelerin icralık olması, Kılıçdaroğlu yönetimindeki teşkilat mensuplarının iş bilmezliğini ve kifayetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İflasın eşiğindeler

Proje üretmekten ziyade şov yapan, hizmet adamı görüntüsü çizebilmek için politik taklalar atan CHP’li Ekrem İmamoğlu da 28 milyar TL ile devraldığı İBB’nin borcunu ocak ayı itibariyle 58 milyar TL’ye çıkararak, İstanbul’u görülmemiş bir borç batağının içine çekiyor. Öte yandan, Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Ocak ayında yayımladığı istatistiklerde CHP’li İstanbul, İzmir ve Antalya büyükşehir belediyelerinin iflasın eşiğinde olduğunu açıklamıştı.