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CHP’li belediyeler böyle bindiriyor

Şehir içi ulaşım ücretlerini adeta ranta çeviren CHP’li belediyeler, toplu ulaşım araçlarına her yıl fahiş oranda zam yapıyor. Dünyanın en büyük metropol şehirleri arasında gösterilen İstanbul’da bir vatandaş 70 kilometrelik yola 5 lira öderken, yüzölçümü olarak İstanbul’dan 17 kat küçük Giresun’da 2,50 lira ödeniyor.

28 Mart 2019 Perşembe 12:26
CHP’li belediyeler böyle bindiriyor

AK Parti’nin belediyecilikte ‘ekol’ haline gelmesini hazmedemeyen CHP’nin milleti nasıl sömürdüğünü gözler önüne sermeye devam ediyoruz. Türkiye genelinde şehir içinde toplu taşıma araçlarının ulaşım ücretlerini ranta çeviren CHP’li belediyeler, mega kentlere adeta kafa tutuyor. Milletin cebindeki paraya dahi göz diken CHP’li belediyeler, toplu ulaşım araçları ücretlerine her yıl fahiş oranda zam getiriyor. Vatandaşın büyük bir kesimi yapılan zamlardan şikayetçi olmasına rağmen zamların ardı arkası kesilmiyor.

CHP’nin kalesi olarak bilinen İzmir’de otobüs, metro ve vapurlarda tam bilet için 3 lira ödenirken, indirimli bilete 1,80 lira ödeniyor. 7 bin 340 kilometrekarelik İzmir’de yaşlılara sağlanan 60 yaş kartı, kullanımdan kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tepki çeken uygulama ile ilgili yaşlıları kastederek “manzara seyretmek için trene biniyorlar” demişti.

Giresun ekonomisi ulaşıma bel bağladı

Bin 528 kilometrekare yüzölçümü bulunan Kırklareli’de ise ulaşım ücretleri dudak uçuklatıyor. Bir tam biletin 2.50 lira olduğu Kırklareli’de talebeler otobüse binebilmek için 2 lira ödüyor. 317 kilometrekarelik Giresun’da tam biletin değeri 2.50 lira olarak belirlenirken, öğrenciden 2 lira alınıyor. Altyapı hizmetleriyle sürekli eleştirilen CHP’li Tekirdağ Belediyesi de ulaşım zammında zirveyi yakından takip ediyor. 180 binlik Tekirdağ’da vatandaşlar tam bilete 3 lira öderken, öğrencilere ise 1,75 liralık tarife uygulanıyor. Bin 112 kilometrekarelik yüzölçüme sahip Tekirdağ’da sessiz sedasız yapılan zamlara tepki gösteren vatandaşlar, “Bir ailede 4 kişinin günlük işe gittiğini düşündüğünüz zaman acaba ne kadar aylık ulaşıma para gidiyor, bunu zam yapanlar düşünmüyor mu? Bir baba ve anne sabah otobüsle işine gidip gelse günlük yeni zamla birlikte 6 lira ödeyecek. Gidiş geliş 12 lira ediyor. Sadece bir günlük ücretleri. Birde iki çocuğu okula gitse oda günlük 7 lira para ödeyecek. Yani 4 kişilik ailede 19 lira günlük ulaşıma para verecekler. Aylık bu rakam 500 lirayı buluyor. Yani bir asgari ücretli maaşının 4’te biri oluyor” ifadelerini kullandı.

70 km’lik yol 6 liraya gidiliyor

Türkiye’nin en kalabalık nüfusuna sahip olan 5 bin 461 kilometrekarelik İstanbul’da ise tam bilete 2,60 ödenirken, öğrenciden sadece 1.25 lira tahsil ediliyor. Pendik’ten Atatürk Havalimanı’na geçmek isteyen bir kişi, 68 kilometrelik yola 6,25 lira ödüyor. 76 km’lik Gebze-Halkalı arasındaki yolculuk için bir İstanbullu tam bilete 5,70 lira verirken, indirimli bilete sadece 2,75 lira ödeme yapıyor.

Rekor zamlara sahip CHP’li iller

-Bin 582 kilometrekarelik Aydın’da tam bilet 2.50 lira, öğrenci 2,00 lira.

-2 bin 678 kilometrekarelik Eskişehir’de tam bilet 2.50 TL, öğrenci 1,60 TL.

-3 bin 342 kilometrekarelik Zonguldak’ta tam bilet 2.75 TL, öğrenci 2,50 TL.

-5 bin 403 kilometrekarelik Hatay’da tam bilet 2.50 TL, öğrenci 2,00 TL.

-5 bin 862 kilometrekarelik Sinop’ta tam bilet 2.50 TL, öğrenci 2,00 TL.

-6 bin 119 kilometrekarelik Edirne’de tam bilet 2.50 TL, öğrenci 1,61 TL.

-9 bin 887 kilometrekarelik Çanakkale’de tam bilet 2.75 TL, öğrenci 1,80 TL.

-12 bin 974 kilometrekarelik Muğla’da tam bilet 2.45 TL, öğrenci 1,85 TL.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:26
  1. Zonguldak
  2. Sinop
  3. Muğla
  4. Kırklareli
  5. İstanbul
  6. Hatay
  7. Giresun
  8. Eskişehir
  9. Edirne
  10. Çanakkale
  11. Aydın
  12. AK Parti
  13. CHP
  14. ulaşım ücretleri
  15. CHP’li belediyeler
  16. toplu ulaşım
  17. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
  18. CHP’li Tekirdağ Belediyesi
  19. Atatürk Havalimanı
  20. Gebze-Halkalı

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