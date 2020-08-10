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Gündem

CHP'li belediyeden skandal! Sokağa bakın kimin ismini verdiler

CHP'li Hacıbektaş Belediyesi skandal bir harekete imza attı. Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde belediye meclisinin aldığı kararla, 1972'de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen terör örgütü THKP-C üyesi Ulaş Bardakçı'nın adı bir sokağa verildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 18:13:00 -
CHP'li belediyeden skandal! Sokağa bakın kimin ismini verdiler

CHP'li Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hacıbektaş Belediye Meclisinin aldığı kararla Ulaş Bardakçı, Mehmet Taşdemir, Hürcan Gürses ve Halil Tunç'un isimlerinin ilçedeki park ve sokaklarda yaşatılacağını söyledi.

Sokağa teröristin ismini verdiler!

İlçede bir sokağa adı verilen Hacıbektaş doğumlu Ulaş Bardakçı, THKP-C'nin çeşitli eylemlerine katılmış, 1971'de tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevinden firar ettikten sonra gizlendiği İstanbul Arnavutköy'deki evi kuşatan emniyet güçleriyle girdiği çatışmada öldürülmüştü.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi olan ve 1978 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Hürcan Gürses, eski Türk-İş Genel Başkanı Halil Tunç ile Konya'da öldürülen Mehmet Taşdemir'in isimleri de ilçedeki park ve sokaklara verildi.

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Yorumlar

ali

sucluyu ovmek sucudur, devlete ve insanliga meydan okumadir bir teroriste bu muamele
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Mustafa

Evet seçmenler CHP işte böyle bir şey. Bilgilerinize.
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