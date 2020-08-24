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Gündem CHP'li belediyeden büyük skandal!
Gündem

CHP'li belediyeden büyük skandal!

CHP'li Kumluca Belediyesi, nesli tükenmekte olan caretta carettaların üreme alanına iş makinesiyle girdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 20:39:00 -
CHP'li belediyeden büyük skandal!

Antalya-Kumluca'da nesli tükenme tehdidi altında olan caretta carettaların üreme alanına iş makinesi ile girdiği tespit edilen CHP'li Kumluca Belediyesine 442 bin 482 lira para cezası verildiği bildirildi.

Vatandaşlar fark etti

Sahile giden vatandaşlar, kumsalda bulunan iş makinesine ait tekerlek izi ve tahrip olmuş caretta caretta yuvalarını görünce durumu yetkililere haber verdi.

Caretta caretta yuvalarını tahrip ettiler!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bölgede gerçekleştirdikleri incelemede, yüzeye çıkan kırılmış caretta caretta yumurtalarını belirledi ve duruma ilişkin tutanak tuttu. Sağlam kalan bazı yumurtaların ise martılara yem olduğu tespit edildi.

İki ayrı noktada yer alan deniz kaplumbağası yuvalarının tahrip olduğu, zarar gören yumurta miktarının ise henüz tespit edilemediği bildirildi.

Çevrede toplanan vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi.

İki farklı suç tespit edildi

Sahilde tahribat yapan iş makinelerinin CHP'li Kumluca Belediyesine ait olduğunun belirlenmesinin ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, iki farklı suç tespiti olduğu belirlenerek ayrı ayrı tutanak tutuldu.

CHP'li belediyeye para cezası kesildi

İlgili bölgenin 21 adet deniz kaplumbağası yuvalama sahasından biri olduğu ifade edilen tutanakta, CHP'li belediye tarafından iki farklı noktada denize ulaşım için sahilin tahrip edilerek yol açıldığının tespit edildiği ve bu sebeple CHP'li Kumluca Belediyesine 442 bin 482 ceza kesildiği ifade edildi.

Çevrecilerin ise CHP'ye ne tepki göstereceği merak konusu oldu.

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