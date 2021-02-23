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Gündem CHP'li belediyeden 'büyük icraat' Mustafa Kemal'i ısıran köpeğin heykelini diktiler
Gündem

CHP'li belediyeden 'büyük icraat' Mustafa Kemal'i ısıran köpeğin heykelini diktiler

Geçtiğimiz aylarda Bilecik'teki Atatürk Parkı’na ayı heykeli yaptırarak gündeme gelen CHP'li Bilecik Belediyesi, parka yeni bir heykel daha dikti. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, dün Mustafa Kemal ve meşhur köpeği Foks’un heykelinin açılışını yaptı. Heykeli dikilen köpek Foks'un Atatürk'ü ısırması ve hırçınlığı nedeniyle yine Atatürk'ün izniyle öldürüldüğü biliniyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 14:49:00 -
CHP'li belediyeden 'büyük icraat' Mustafa Kemal'i ısıran köpeğin heykelini diktiler

Heykel için harcanan bütçelere bir yenisini daha ekleyen CHP'de Bilecik Belediyesi, art arda 2. heykel açılışını yaptı.

Geçtiğimiz aylarda Bilecik'teki Atatürk Parkı'na ayı heykeli yaptırarak gündeme gelen CHP'li Bilecik Belediyesi, parka yeni bir heykel daha dikti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, dün Atatürk ve meşhur köpeği Foks'un heykelinin açılışını yaptı.

"Hayvan sevgisine dikkat çekmek için diktik"

Açılış töreninde Şahin, heykelin hayvan sevgisine dikkat çekmek ve parka renk katmak amacıyla yapıldığını belirterek, "Atatürk Parkımızın ikinci heykelini yaptık.Atatürk'ün meşhur köpeği Foks'un heykelini koyduk parkımıza. Hem Atatürk'ün hayvanseverliğini göstermek hem de çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren birer hayvansever olarak yetişmesini amaçlıyoruz. Bunun yanında bütün parkımızda bölgemizde yaşayan hayvanlardan birer biblo koyduk. Burası hem fotoğraf çektirmek hem de parkımıza renk katması için güzel oldu.'' ifadelerini kullandı.

Foks, Atatürk'ü ısıran köpek olarak biliniyor

Bilindiği üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanından ayırmadığı köpeği Foks, yine Atatürk'ün izniyle öldürülmüştür.

Öldürülme sebebi ise Atatürk'ü ısırması ve hırçınlığı.

Atatürk'ün kütüphanecisi Nuri Ulusu, konuyla ilgili şunları söylemişti;

"Foks hiç yapmadığı bir şekilde sahibi Atatürk'e saldırıp ısırmıştı. Hepimizin ödü kopmuştu. Ama neyse dişlerini çok fazla geçirmemişti, tedaviyle birkaç günlüğüne iyileşmişti.

İşte bu olayın olmasından sonra Atatürk Orman Çiftliği'ne gönderilen Foks, burada da hırçınlığını ve saldırganlığını arttırmaya başladığı için, çiftlik baytarları Atatürk'ü de ikna ederek Foks'u iğne ile öldürdü."

Kaynak: Takvim Gazetesi

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