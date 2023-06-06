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Gündem CHP'li belediyeden 29 Ekim'e özel Atatürk heykeli
Gündem

CHP'li belediyeden 29 Ekim'e özel Atatürk heykeli

Yeniakit Publisher
2023-06-06 12:18:00 -
CHP'li belediyeden 29 Ekim'e özel Atatürk heykeli

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çalışmalarına başlayan Karabağlar Belediyesi, Uğur Mumcu Parkı'na 100. yıla özel Atatürk heykeli yaptırıyor. En son Eskişehir’de CHP’li belediyenin yaptırdığı ‘çekirdek çitleyen eşek heykeli’ Türkiye’deki heykel severler tarafından çok beğenilerek gündeme getirilmişti.

Seçim döneminde muhafazakâr kesimin oylarını almak için heykel çalışmalarına ara veren CHP'li belediyeler, seçim sonrası çalışmalarını hızlandırdı.

İzmir Karabağlar Belediyesi, kentin en işlek noktalarından birinde yer alan ve her gün on binlerce vatandaşın kullandığı Üçyol Uğur Mumcu Parkı'nı yenileme kararı aldı.

Bugün ihalesi yapılacak olan parka, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına, Cumhuriyet ve Atatürk temalı büyük bir heykel yerleştirildikten sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı yapılacak.

"Vatandaşlara armağan etmek istiyoruz"
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Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Uğur Mumcu Parkı'nın Karabağlar'a ve İzmir'e yakışır güzellikte olacağını vurgulayarak, “İhalemizi gerçekleştirdikten sonra hemen çalışmalar başlayacak. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlayacağımız 29 Ekim öncesinde çalışmaları tamamlamak ve vatandaşlarımıza anlamlı bir armağan vermek istiyoruz.” dedi.

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Yorumlar

HİZİPSAVAR

23 y.y. putseveri lüt kavminin çocukalrı bular her rebk var bunlarda ama bunlara oy vereipte seçen mallar salaklığına doymasın. artık bende ırkcılık yapacağım tüm hizipciler anavatanlarına gönderilsin istemiyorum. suriyeliler afhanlar hiç olmasa vatan hainlerine oy vermedi çalışıyor. bunlar asalak gibi sadece yiyip içip taciz tecavüzle anılıyorlar.

OSMAN GENÇ

İşte bu işte bu! Ben hizmet diye buna derim. Hizmet dediğin böyle olur. Yola, suya, hastaneye, sanayiye, baraja, köprüye vs ne gerek var! Bize heykel lazım heykel.Daha çok heykel yapmamız gerek.
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