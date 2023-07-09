CHP'li belediyede yeni kriz! Mason Tunç Soyer İzmir'i öyle bir bataklığa sürükledi ki...

CHP yönetimindeki belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor...

Sık sık yolsuzlukla ve rüşvetle gündeme gelen yerel yönetimlerde kriz kaçınılmaz oluyor.

Bu kez İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağına girdi.

İzmir'in borcu 5'e katlandı

Kentte yaşayan vatandaşlar, Tunç Soyer'in hizmetini sık sık eleştiriyor. Öyle ki yerel seçim öncesi Soyer'in oy oranının düşeceği dahi düşünülüyor.

Soyer'in göreve geldiği dönemden bu zamana, belediyenin borç miktarı 5 kat artarak 3 milyardan 15 milyar lira seviyelerine yükseldi.

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Bu durum ise belediyeyi yeni bir krize sürükledi.

Firmalar alacaklarını tahsil edemiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş yapan firmalar, alacaklarını tahsil edemedi. Bunun üzerine harekete geçen alacaklılar, çareyi farklı bir yöntemde buldu.

Sabah'ın haberine göre; belediyenin ihale ile satışa çıkardığı daireleri ihaleye girip satın alan firmalar, dairenin satış bedelini alacaklarından düşerek borçlarını tahsil etmeye başladı.

Tramvay çalışmaları tamamlanmadı

Öte yandan tramvay çalışmaları için belediyeyle anlaşan firma, 2023 yılı mart ayında bitmesi öngörülen projede hak edişlerini alamayınca işi durdurma kararı aldı.

Şantiyede görevli çok sayıda çalışanın işine son veren firma, iş makinelerini de inşaat alanından çekti.

Tramvay hattı adeta hayalet şantiyeye dönüştü.