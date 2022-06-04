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Siyaset CHP'li belediyede peş peşe istifalar
Siyaset

CHP'li belediyede peş peşe istifalar

CHP'li Foça Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı Göksel Acar'ın görevi bırakmasının ardından, yine Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü olarak görev yapan İsmail Ası da istifa kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 12:26:00 -
CHP'li belediyede peş peşe istifalar

Foça Belediyesi'nde, Belediye Başkan Yardımcısı Göksel Acar'ın emekliliğini istemesinin ardından, yine Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü olarak görev yapan İsmail Ası da istifa ederek görevinden ayrıldı.

Foça Belediyesi'nde istifaların ardı ardı kesilmiyor. Belediye Başkan Yardımcısı Göksel Acar'ın görevi bırakmasının ardından, yine Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü olarak görev yapan İsmail Ası da istifa ederek görevini bıraktı.

Başkan Gürbüz'e yakın isimlerdi

Belediyede, bazı şirket müdürlerinin de istifa ettiği öğrenildi. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e yakın isimlerin görevi bırakması herkesin dikkatini çekerken, ardı ardına gelen istifaların tesadüf olmayacağı yorumları yapıldı.

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