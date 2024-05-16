CHP’li belediyede maaş krizi! Yüzde 40 eksik ödenecek!

İzmir'de CHP'li belediyeler kötü yönetim nedeniyle borç batağına saplandı! Taksit taksit maaş ödeme furyasına Karşıyaka'dan sonra şimdi de Bayraklı Belediyesi katıldı! CHP'li Serdar Sandal'dan adeta bir enkaz devralan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal bu ay işçi maaşlarını yüzde 30 ila 40 arasında değişen oranlarda eksik yatırma kararı aldı!

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Bayraklı Belediye Başkanı seçilen İrfan Önal geçtiğimiz haftalarda görevi partilisi Serdar Sandal'dan devraldı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, belediyenin mali yapısı karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

MAAŞLARI ÖDEMEK İÇİN KREDİ BİLE ÇEKTİ AMA…

Geçtiğimiz ay çalışanların maaşlarını ödemek ve rutin harcamalar için kredi çeken Önal; her ay ortaya çıkan 20 milyon TL'lik açık için tasarruf tedbirlerini devreye soktu. CHP'li Karşıyaka Belediyesinden sonra taksit taksit maaş uygulaması Bayraklı Belediyesine de sıçradı. Geçtiğimiz ay maaşları yüzde 15 eksik yatıran Önal'dan işçilere kötü haber geldi. Bayraklı Belediyesinde çalışan işçilerin bu ay da maaşlarının yüzde 30 ila 40 arasında değişen oranlarda eksik yatacağı öğrenildi.

MEMUR MAAŞLARINDA DÜZENLEME

Belediyenin içinde bulunduğu mali tablodan sadece işçiler değil belediye çatısı altında çeşitli birimlerde görev yapan memurlar da nasibini aldı. İlçe Belediye başkanları ile memur sendikaları arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre her ay memurlara maaşları ile birlikte yatırılan sosyal denge tazminatları da kesintiye uğradı. Daha önce memurlarına en yüksek sosyal denge tazminatını ödeyen Bayraklı Belediyesi yaşanan mali kriz nedeniyle bu rakamları da yasada belirtilen üst sınıra çekme kararı aldı. Ayrıca yine memurlara yılda 5 kez ödenen ikramiyenin de 2 ya da 3'e düşürülmesi öngörüldü. Öte yandan memurlara 1 Mayıs'ta ödenmesi gereken ikramiyenin de hesaplara yatmadığı belirtildi.

A'DAN Z'YE ZAM

Yaşanan şok gelişme sonrası Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın talimatı ile deyim yerindeyse belediyede sıkı yönetim ilan edildi. Geçmiş dönemlerin kötü yönetiminin faturası sadece çalışanlara değil Bayraklı Halkına da kesildi. Bayraklı Belediyesi tarafından ilçe genelinde işletilmekte olan kafelerden indirimli yararlanan meclis üyeleri ve personellerin indirimi kaldırıldı. Ayrıca kafelerdeki ürünlere belli oranlarda zam yapılması kararlaştırıldı. Zamlı tarifenin önümüzdeki günlerde devreye girmesi ile birlikte Bayraklı'da ucuz çay dönemi de böylece tarihe karışmış olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO



KREŞ VE DÜĞÜN SALONLARI DA NASİBİNİ ALACAK

Bayraklı belediyesinin verdiği hizmetlere yapılan zamlar kafelerle sınırlı olmayacak. Belediye kreşleri ve düğün salonları da zamlardan nasibini alacak. Deyim yerindeyse iğneden ipliğe tüm hizmetler önümüzdeki günlerde vatandaşlara zamlı tarifeden verilecek. Öte yandan Önal'ın talimatıyla meclis toplantılarında meclis üyelerine ikram edilen kuru pasta uygulaması da kaldırıldı.

Tüm bunlar CHP meclis grubunda rahatsızlık yarattı. Meclis üyeleri, "Bizimle kimse istişare etmiyor" yorumunda bulundu. Meclis üyeleri iletişimsizliğin devam etmesi durumunda Önal'la görüşme kararı aldı.