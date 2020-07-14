  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

CHP'li belediye esnafı çileden çıkardı: Kapıya dayandılar

CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin meclis kararıyla kapattığı pazar yerinin esnafları belediye binasının önünde protesto yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 15:54:00 -
CHP'li belediye esnafı çileden çıkardı: Kapıya dayandılar

Zuhuratbaba Dikilitaş kurulan pazarın, Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla yeni yer gösterilmeksizin kapatıldığı belirten esnaf, belediye binası önünde toplandı. Sloganlar atan esnaf, kapatma kararını protesto etti.

Esnaf ile polis arasında arbede çıktı

Grup, binaya girerek belediye başkanı ile görüşmek istedi. Ancak polis izin vermedi. Bunu üzerine grup ile polis ve zabıta arasında arbede yaşandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı