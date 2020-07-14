CHP'li belediye esnafı çileden çıkardı: Kapıya dayandılar
CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin meclis kararıyla kapattığı pazar yerinin esnafları belediye binasının önünde protesto yaptı.
Zuhuratbaba Dikilitaş kurulan pazarın, Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla yeni yer gösterilmeksizin kapatıldığı belirten esnaf, belediye binası önünde toplandı. Sloganlar atan esnaf, kapatma kararını protesto etti.
Esnaf ile polis arasında arbede çıktı
Grup, binaya girerek belediye başkanı ile görüşmek istedi. Ancak polis izin vermedi. Bunu üzerine grup ile polis ve zabıta arasında arbede yaşandı.