CHP’li Belediye Başkanı Halil Arda'dan skandal! Eşine bakın hangi makamı verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler etmesiyle bilinen ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı 15 Temmuz hain darbe gecesinde tepki çeken paylaşımlar yapan CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'dan bir skandal daha geldi.

İlginç kartvizit: Onursal Koordinatör

Arda'nın eşi Deniz Arda'yı 'Onursal Koordinatör' ilan ettiği ortaya çıktı. Deniz Arda'nın Gaziemir Belediyesi'nin ismi ve logosunu bastırdığı kartvizitlerinde ise kendisine unvan olarak 'Onursal Koordinatör - Dış İlişkiler Ofisi' yazması dikkat çekti.

31 Mart seçimlerinden beri İzmir'de Gaziemir Belediyesi'ni bir 'eş başkan' gibi yönettiği şeklinde tepkilerin odağı olan CHP'li Başkan Halil Arda'nın eşi için attığı adım ve Deniz Arda'nın kartviziti sosyal medyada da olay oldu.

"Sevgili eşini bu çok gereksiz pozisyona layık görmüş"

Ayfer Kahraman isimli bir vatandaş, sosyal medya hesabından "Görselde CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşinin kartvizitini görüyorsunuz. Gaziemir Belediyesinin acil olarak 'Onursal Koordinatör'e ihtiyacı varmış. Halil Arda da hiç zaman kaybetmemiş, sevgili eşini bu çok gereksiz pozisyona layık görmüş, onure etmiş. "Boş işler" koordinatörlüğü kime bağışlayacak merak konusu." ifadeleriyle duruma tepkisini gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler savuran ve darbe gecesi tepki toplayan paylaşımlara imza atan Halil Arda için 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Arda'nın ilk duruşması 17 Aralık 2020 tarihinde görülecek. Arda hakkında Cumhurbaşkanına hakaret, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve halkın bir kesimini sosyal sınıf, din mezhep cinsiyet, bölge farklığına dayanarak alenen aşağılama suçlamaları bulunuyor.