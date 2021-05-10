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Aktüel CHP'li başkanın üzerinde esrar ve kokain bulundu
Aktüel

CHP'li başkanın üzerinde esrar ve kokain bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde yol kontrolü sırasında üzerinde esrar ve kokain bulunan eski CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı H.Y ile aynı otomobildeki 2 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 13:51:00 -
CHP'li başkanın üzerinde esrar ve kokain bulundu

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Mayıs'taki yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Araçtaki H.Y, A.M.Ö. ve M.E'nin üst araması yapıldı. Eski CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı H.Y'nin üzerinde 0,07 gram kokain ve 0,08 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanı H.Y'nin bulunduğu aracın kiralık olduğu öğrenildi. H.Y. ile aynı belediyenin personeli A.M.Ö. hakkında çalıştıkları kurum tarafından idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, habere konu kişinin 8 Mart'ta yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini, yaşanan olayın ardından da partiyle üyelik ilişkisinin sonlandırıldığını bildirdi.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Yapmadıkları Bir Bu Kalmıştır Onu da Yapmışlar. Her Tūrlū Rezillikler Partisi.
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