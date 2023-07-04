CHP'li başkandan bomba Halk TV ve Sözcü TV itirafı! 'Hem parayı CHP'den alıyorlar hem de...'

2023 seçiminde yaşanan hezimetin ardından Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk kavgası sürerken, CHP'ye yakın Halk TV ve Sözcü TV Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurmayı sürdürüyor.

Seçimden sonra Kılıçdaroğlu'na en ağır eleştirilerin yöneltildiği Halk TV ve Sözcü TV'ye eleştirilerde bulunan CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol'dan bomba bir itiraf geldi.

'Parayı CHP'den alıyorlar'

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde partilileriyle bayramlaşma programında konuşan Erol, şu ifadeleri kullandı:

Kemal Kılıçdaroğlu tek suçluymuş gibi onu maalesef kötülemeye başladılar. Bunu ben özellikle basın için söylüyorum. Halk TV için söylüyorum, Sözcü TV için söylüyorum. İhanet çetesi arkadaşlar. Parayı CHP'den alıyorlar, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanını, milletvekillerimizi, büyükşehir belediye başkanlarımızı kışkırtarak parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar.