  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Borsada tarihi rekor!

Muğla açıklarında hareketlilik! Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi

Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel bombayı bıraktı! 100 gün sonra neler olacağını açıkladı

Avrupa kıtasındaki ülkeler Schengen vizesine takılmış! Sektör temsilcilerine verilen vize süresi kısaldı

Almanya ülkesi: Milyonlarca göçmene ihtiyaç var! Göçmen alacak, dünyaya ilan etti!

Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İmamoğlu'nun ilk icraati ortaya çıktı!

Yargıtay'dan EYT adaylarına kötü haber!

Bu da fiyasko çıktı! Göç İdaresi'nden o görüntülere yalanlama

Avrupa ülkesi Türkiye'den işçi alacak! Bu kez Almanya değil... Bol maaş verecekler

Türkiye ve BAE resmen anlaştı! Bakan Bolat duyurdu: Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorlar
Siyaset CHP'li başkandan bomba Halk TV ve Sözcü TV itirafı! 'Hem parayı CHP'den alıyorlar hem de...'
Siyaset

CHP'li başkandan bomba Halk TV ve Sözcü TV itirafı! 'Hem parayı CHP'den alıyorlar hem de...'

Yeniakit Publisher
2023-07-04 02:34:00 -
CHP'li başkandan bomba Halk TV ve Sözcü TV itirafı! 'Hem parayı CHP'den alıyorlar hem de...'

CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Halk TV ve Sözcü TV'nin CHP tarafından fonlandığını itiraf etti.

2023 seçiminde yaşanan hezimetin ardından Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk kavgası sürerken, CHP'ye yakın Halk TV ve Sözcü TV Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurmayı sürdürüyor.

Seçimden sonra Kılıçdaroğlu'na en ağır eleştirilerin yöneltildiği Halk TV ve Sözcü TV'ye eleştirilerde bulunan CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol'dan bomba bir itiraf geldi.

'Parayı CHP'den alıyorlar'

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde partilileriyle bayramlaşma programında konuşan Erol, şu ifadeleri kullandı:

Kemal Kılıçdaroğlu tek suçluymuş gibi onu maalesef kötülemeye başladılar. Bunu ben özellikle basın için söylüyorum. Halk TV için söylüyorum, Sözcü TV için söylüyorum. İhanet çetesi arkadaşlar. Parayı CHP'den alıyorlar, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanını, milletvekillerimizi, büyükşehir belediye başkanlarımızı kışkırtarak parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar.

Yesevi Alperenlerden Ekrem İmamoğlu'na son uyarı: Ya kaldır ya da biz kaldırmasını biliriz!
Yesevi Alperenlerden Ekrem İmamoğlu'na son uyarı: Ya kaldır ya da biz kaldırmasını biliriz!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yesevi Alperenlerden Ekrem İmamoğlu'na son uyarı: Ya kaldır ya da biz kaldırmasını biliriz!

Canan Kaftancıoğlu yine Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı! Cevap Murat Ongun'dan geldi
Canan Kaftancıoğlu yine Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı! Cevap Murat Ongun'dan geldi

Siyaset

Canan Kaftancıoğlu yine Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı! Cevap Murat Ongun'dan geldi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'genel başkanlık' çıkışı! İmamoğlu bu açıklamaya çok kızacak...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'genel başkanlık' çıkışı! İmamoğlu bu açıklamaya çok kızacak...

Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'genel başkanlık' çıkışı! İmamoğlu bu açıklamaya çok kızacak...

CHP'de sular durulmuyor! İmamoğlu'na gönderme: Başarılıysa bir daha kazansın!
CHP'de sular durulmuyor! İmamoğlu'na gönderme: Başarılıysa bir daha kazansın!

Siyaset

CHP'de sular durulmuyor! İmamoğlu'na gönderme: Başarılıysa bir daha kazansın!

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu kavgası!
Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu kavgası!

Sosyal Medya

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu kavgası!

Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İmamoğlu'nun ilk icraati ortaya çıktı!
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İmamoğlu'nun ilk icraati ortaya çıktı!

Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İmamoğlu'nun ilk icraati ortaya çıktı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23