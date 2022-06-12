CHP'li Başaran'dan Yeni Akit'e skandal tehdit! 'Asılacaksınız'

Yeniakit.com.tr

CHP İzmit İlçe eski Sekreteri Arda Başaran, haddi aşan ifadelerle hedef aldığı Yeni Akit Gazetesi'ni, "Asılacaksınız." sözleri ile tehdit etti.

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin mezuniyetinde, Onuncu Yıl marşı çalınması bazı velilerin tepkisine sebep oldu.

Yeni Akit ihbar hattına ulaşan veliler, duydukları rahatsızlığı aktardı. Velilerin rahatsızlığı yeniakit.com.tr'de haberleştirildi.

Haddi aşan tehdit!

CHP İzmit İlçe eski Sekreteri Arda Başaran da, ilgili haber üzerinden Yeni Akit'e olan kinini kustu.

CHP'li Başaran, İslam dininin yeryüzünü şereflendirdiği günleri, "gerilik" olarak tanımladığı açıklamasında, "Be hey Akit denen paçavra, be hey hainler topluluğu; sen elbette sevmezsin Onuncu Yıl Marşı'nı, çünkü o marşta 'başta, bütün dünyanın saydığı Başkumandan' diye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyor, çünkü o marşta 'Türk'üz, Türk önde, Türk ileri' diyor, senin Arap sevdana karşı, çünkü o marşta 'geriliği boğarız, karanlığın üzerine güneş gibi doğarız' diyor senin yobaz zihniyetine karşı." dedi.

Arda Başaran, sözlerine şu hadsiz tehditle devam etti:

Senin ve zihniyetinin sadece İlahiyat fakültelerinde değil, bu toprakların tamamında 10.yıl marşına, ebedi Başkomutana karşı olduğunu biliyoruz. Yenileceksiniz, 100 sene önce nasıl yenildiyseniz yine yenileceksiniz. O zaman urgan ile asıldınız, şimdi bilgi ile asılacaksınız, yok olacaksınız.