CHP'li Barış Yarkadaş'ı yerden yere vurdu: Dünya tarihi böyle bir yalaka görmedi

CHP'den Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağrıması nedeniyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TV100 canlı yayınında Kılıçdaroğlu'nu yere göğe sığdıramayan CHP destekçisi Barış Yarkadaş'ı yönelik çok sert ifadelerle eleştirdi.

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında başta CHP olmak üzere muhalefette kazan kaynamaya devam ediyor. Ağır seçim hezimeti sonrası gerek CHP tabanı gerekse seçmeninin okları Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişken CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı bir canlı yayın programında Kılıçdaroğlu için CHP tabanındaki desteğinin yüzde 79 ile CHP tarihinin en yükseği olduğunu söyledi.

"Kılıçdaroğlu en yüksek desteğe sahip"

Yarkadaş söz konusu açıklamasında şunları söyledi:

CHP'nin tabanı mutlu değil ve Ekrem İmamoğlu'nun parti içerisindeki desteği yüzde 6,2 oranında, Özgür Özel'in aldığı destek ise 2,8 oranında. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 79 gibi bir oranla tarihindeki en yüksek parti içerisindeki desteğe sahip seçimi kaybetmesine rağmen.

"Alternatifi yok"

İki şeyi herkes birbirine karıştırıyor. Evet seçim kaybetmek başarısızlık mı başarısızlık. Hiçbir mazereti yok. Ama CHP tabanı şu an Kılıçdaroğlu'nun yerine bir alternatif görmüyor.

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"Bizi utandıracak bir şey yapmadı"

Kemal Bey seçimi kaybetti, çok kaybetti, üst üste kaybetti, Cumhurbaşkanlığı seçimini de kaybetti ama Kemal Bey bizi şu ana kadar utandıracak bir şey yapmadı. Çok daha iyi biri gelene kadar Kemal Bey burada kalsın diyor seçmen.

"Özgür Özel istifa edecek"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Kasım 2023'te yapılacak olan Kurultay'da 900'ün üzerinde oy alacağını, Özgür Özel aday olsa bile 300 civarı oy alabileceğini ama Özgür Özel'in kurultayda kazanma üzerine değil kendisine bir arazi çevirme stratejisi izlediğini düşünüyorum. Özgür Özel'in önümüzdeki günlerde Grup Başkanvekilliği'nden istifa edeceğini ve delege desteğini almaya çalışacağı yönünde iddialar var.

Tanju Özcan'dan sert eleştiri

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daha önce bir televizyon programında hararetli tartışma yaşadığı Barış Yarkadaş'ı X hesabı üzerinden sert bir dille eleştirdi.

"Dünya tarihi böyle bir yalaka görmedi"

Resmi hesabından yaptığı paylaşım Yarkadaş'a yalaka diyen Özcan,

"YAZIKLAR OLSUN!!! Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi. Neymiş; KK’nın desteği CHP tabanında %79’muş. Utanılacak bir şey yapmamış. (12 Seçim kaybı seni hiç utandırmıyor) Neymiş; koca CHP’de Genel Başkanlık yapacak kimse yokmuş. İzleyin, bunları söylerken yüzü dahi kızarmıyor. Bu lafları etmek için ne aldın veya hangi belediyelerin sözünü aldın?" ifadelerini kullandı.