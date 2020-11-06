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Medya CHP'li Barış Yarkadaş ahlaksızlık pompalanan 'Sadakatsiz' dizisine ceza kesilmesinden rahatsız oldu
Medya

CHP'li Barış Yarkadaş ahlaksızlık pompalanan 'Sadakatsiz' dizisine ceza kesilmesinden rahatsız oldu

CHP’li Barış Yarkadaş ise RTÜK’ün ahlaksızlığın aleni bir şekilde ekranlara getirildiği 'Sadakatsiz' adlı diziye ceza kesmesinden rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:48:00 - 2020-11-06 14:50:44
CHP'li Barış Yarkadaş ahlaksızlık pompalanan 'Sadakatsiz' dizisine ceza kesilmesinden rahatsız oldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı dizi ve televizyon programlarına ceza verdi. RTÜK'ün 'Sadakatsiz' dizisine yönelik Kanal D'ye verdiği cezada, 'evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösterilmesi' gerekçe gösterildi. CHP’li Barış Yarkadaş ise RTÜK’ün kestiği cezadan rahatsız oldu.

Sosyal medya hesabından RTÜK’ün 'Sadakatsiz' dizisine kestiği ceza haberini paylaşan Yarkadaş, “Yuh!” dedi.

Yarkadaş’ın toplum ahlakını zedeleyen diziye ceza kesilmesinden rahatsız olması, dizide yapılan ahlaksızlılara kendisinin de sahip olduğu yorumlarına neden oldu.

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