  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP'li Aydoğan, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan incelemeye tepki gösterdi
Aktüel

CHP'li Aydoğan, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan incelemeye tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 15:02:25 -
CHP'li Aydoğan, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan incelemeye tepki gösterdi

TBMM (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İçişleri Bakanlığınca, Kanal İstanbul projesini eleştiren afişler nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan incelemenin, "16 milyona açılmış bir inceleme" olduğunu savundu.

Turan Aydoğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de, katıksız hukuk devleti istediklerini belirtti.

Aydoğan, "Genel Başkanımıza yönelik asla kabul etmeyeceğimiz içerik ve üslupla tehditler savuranlara gıkı çıkmayan savcıları, sorumlu bakanları, hatta bu hayasızlığa tepki göstermeyenleri göreve davet ediyorum." dedi.

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişliğince İmamoğlu hakkında inceleme başlatıldığını anımsatan Aydoğan, İçişleri Bakanlığı ve yetkili mercilerin, "İstanbul halkının çıkarlarını koruyan, İstanbul'un seçilmiş, gözbebeği belediye başkanını sorgulamaya kalktığını" söyledi.

Kanal İstanbul için "devlet politikası" denildiğini ifade eden Aydoğan, "Henüz olgunlaşmamış, bitmemiş bir süreç varken bunu devlet politikası diye dayatmak, yargıya doğrudan müdahale etmektir. Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan inceleme, 16 milyona açılmış bir incelemedir. Başta biz milletvekilleri olmak üzere, İstanbul halkı ve Türkiye halkı başkanımızın yanındadır. Kanal İstanbul'a karşı çıkanları cezalandırmaya yol arayanların, milletimiz tarafından sandıkta çok daha net bir şekilde cezalandırıldığını yakın tarihte göreceksiniz." diye konuştu.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan duyurdu: Yeni parti kuruluyor!
Siyaset

Savcı Sayan duyurdu: Yeni parti kuruluyor!

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini savunan Kürt siyasetçilerin yen..
PKK'nın varlığını bitirecek anlaşma uygulamaya konuldu
Dünya

PKK'nın varlığını bitirecek anlaşma uygulamaya konuldu

Irak merkezi hükümeti ve IKBY yetkilileri, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya baş..
İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi
Dünya

İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiği açıklandı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay