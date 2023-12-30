CHP’li Aydın’dan kötü kokular geliyor! “Çek” bir adaylık

HABER MERKEZİ

CHP’nin perde gerisindeki lideri gibi davranan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ismi “emanetçi genel başkan”a çıkan Özgür Özel arasındaki aday belirleme çekişmesi sürerken, Aydın’da da benzer bir krizin yaşandığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp ameliyatı sonrası taburcu olan ve belediye başkan aday adayı belirlemede torpili engellemek amacıyla kurulan “Aday Belirleme Heyeti”nde yer alan CHP Aydın milletvekili Bülent Tezcan’ın, başkan adayını belirlemekle görevlendirildiği Aydın Didim ilçesinde büyük bir çıkmaza düştüğü öne sürüldü. Akit’in CHP’deki kaynaklarından edindiği bilgiye göre önceki dönem Kuşadası’nın mevcut Belediye Başkanı Ömer Günel’in adaylığının belirlenmesinde söz sahibi olan Tezcan’ın bu dönem rotasını çevirdiği Didim’de aday adayları Başak Kamacı ve Mustafa Bekar’la başının derde girdiği ifade edildi.

Eski çekler ortaya saçıldı

2014 yerel seçimlerinde CHP’nin Didim adayı ilan edilen ve gizli kaset operasyonun ardından adaylığı düşürülen Mümin Kamacı’nın Bülent Tezcan’a verdiği ve tahsil edildiği iddia edilen çekler yüzünden büyük bir kriz yaşandığı öne sürüldü. Yaşanan krizi gazetemize aktaran CHP’li kaynaklar, o dönem Kamacı’ya yönelik medyaya yansıyan “Çek verdi öyle aday oldu” iddialarının yeniden ortaya saçıldığını aktardı. Kamacı’nın 2014’teki adaylığının düşürülmesinde payı olduğu iddia edilen CHP eski Didim ilçe başkanı ve aday adayı Mustafa Bekar’ın elinde Bülent Tezcan’a verdiği öne sürülen çeklerin fotokopisi olduğu, “beni aday yapmazsan medyaya düşer” diye bastırdığı ve bu iddianın ilçe gündemine bomba gibi düştüğü belirtildi.

Zoom'cu Bülent zorda

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirmeye yönelik gizli ‘Zoom’ toplantısına katılan isimler arasında yer alan Bülent Tezcan’a yönelik iddiaların bununla sınırlı olmadığı belirtildi. CHP’den Didim Belediye Başkan aday adayı olan ve Tezcan’ın kalp ameliyatı sonrası adeta hastanede başında nöbet tutan aday adayı Mümin Kamacı’nın yeğeni Başak Kamacı’nın da elinde çeklerin fotokopisi olduğu, “Beni aday yapacaksın. Amcamın çek dosyası başka türlü kapanmaz” diyerek CHP’li Tezcan’ı sıkıştırdığı bildirildi.

Öte yandan Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla kurulan ve görevi belediye başkan aday adayı belirlemede torpili engellemek, şeffaflığı sağlamak olan ‘Aday Belirleme Heyeti Üyeleri’nin kendine yakın isimleri aday yapmak için gayret ettiğine yönelik iddialar yeni değil.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İdeolojik saiklerle kemikleşen oylar nedeniyle CHP’in kalesi konumuna gelen Aydın adaylarını belirleyecek komisyonun başkanı olan Seyit Torun da benzer bir iddia ile gündeme gelmişti. İsmi skandallarla ve yolsuzluklarla anılan, CHP Genel Merkezinin yaptığı memnuniyet anketlerinde aradığı desteği bulamayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in, CHP Aday Belirleme Heyeti Üyesi Seyit Torun ile baş başa yemek yediği ortaya çıkmıştı. Torun’u apar topar Kuşadası’na çağıran Günel’in, UNIQUE isimli ultra lüks otelde verdiği akşam yemeği ile aday adaylığını garantilemeye çalıştığı öne sürülmüştü. Gazeteci Fatih Portakal’ın YouTube kanalından deşifre ettiği ve ilçede bulunan CHP aday adayları ile yapılacak mülakat öncesi gerçekleşen akşam yemeği gündeme bomba gibi düşerken, diğer üye CHP’li Veli Ağbaba’nın İzmir Urla’ya Mustafa Günay adındaki akrabasını, Narlıdere’ye ise Fulya Akçay adındaki tanıdığını başkan adayı yapmak istediği iddia edilmişti. Akit’in “CHP Hısım Partisi” başlığıyla manşetine taşıdığı skandallar çokça konuşulmuştu.

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