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CHP’li Ataşehir Belediyesi batıyor

Rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediyesi’nin CHP’li başkanı Battal İlgezdi’nin bıraktığı borç enkazı, deşifre oldu.

19 Nisan 2018 Perşembe 13:28
CHP’li Ataşehir Belediyesi batıyor

Türkiye’nin ekonomik olarak çöküntüye uğradığını öne süren CHP’nin yönettiği belediyeler, alarm veriyor. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediyesi’nin CHP’li başkanı Battal İlgezdi’nin bıraktığı borç enkazı, deşifre oldu. Kamu arazisine yapılan lüks rezidansları eşe-dosta dağıtan, bir apartman parasıyla kendine makam odası yapan İlgezdi’nin yönettiği belediyenin son 6 yıldaki borcunun 1 milyar 119 milyon liraya ulaştığı öğrenildi. İlçeyi rant merkezine çeviren İlgezdi, 2012 yılında CHP’li belediyeyi 81 milyon 786 bin lira borçlandırdı. Bir sonraki sene borcu neredeyse ikiye katlayan Ataşehir Belediyesi, 2013 yılında 134 milyon 987 bin lira borç yazdırdı. 

YOLSUZLUK DURMUYOR

Belediye bilançolarının sürekli artış gösterdiği 2014 yılında 170 milyon 951 bin, 2015’te ise 178 milyon 531 bin lira kayıp ile çöküşe geçti. Belediye, rezidans krizinin patlak verdiği 2016’da da 255 milyon 124 bin lira borç ile milletin sırtında bir kambura dönüştü. Rüşvet ve yolsuzluğunun fışkırdığı Ataşehir 2017 yılını ise 298 milyon 207 bin lira borç ile kapatarak yönetim değişikliğinin artık kaçınılmaz olduğunu gözler önüne serdi. Her yıl üzerine ekleyerek bir sarmala dönen Ataşehir Belediyesi’nin son 6 yıldaki borçlarının ise 1 milyar 119 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Meclis’te “ezilenlerin yanındayız” sloganı atıp, havuzlu villa ve lüks dairelerde yaşadığı tespit edilen CHP’li Gamze İlgezdi’nin eşi Battal İlgezdi, 3’ü rezidans olmak üzere 16 lüks daire almıştı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 13:28
  1. Ataşehir Belediyesi
  2. battal ilgezdi
  3. gamze ilgezdi

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  • SinanSinan3 sa önce
    CHP hırsızlıkta ustadır.
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