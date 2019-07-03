CHP’li Ağbaba’dan kayısıda fiyat tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kayısıda hasat sezonunun başlamasıyla birlikte meyve suyu için alınan kayısının kilosuna 50 kuruş verilmesine tepki gösterdi.

CHP Malatya İl binasında İl Başkanı Enver Kiraz ve partililerle birlikte basın toplantısı düzenleyen CHP’li Veli Ağbaba, ülke gündeminin yanı sıra Malatya ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Şu sıralarda kentte en çok dile getirilen kayısı da ki düşük fiyatına değinen Ağbaba, kayısı hasadının başlaması ile birlikte konsantre meyve suyu yapılması için yaş kayısının 50 kuruşa alınmasına tepki gösterdi.

Kayısı üreticisinin 13 kilogram meyve suluk kayısı karşılığında 1 litre mazot alabileceğini dile getiren Ağbaba, “Bizim bekamız kayısı. Kayısı para ederse, biz o zaman yaşayabiliriz. Defalarca kayısının sorunun çözülmesi için teklifler sunduk ama kabul görmedi. Kayısı araştırma komisyonunun kurulması için yeniden mecliste konuyu taşıyacağız. Ziraat Bankası ile kooperatiflere olan borçların ertelenmesini istedik ama cevap alamadık. Devletin kayısı üreticilerine destek vermesi gerekiyor. Kayısının sezonun hemen başında 50 kuruş olması üzüntü vericidir” şeklinde konuştu.

Malatyalı ünlü sinema sanatçısı Kemal Sunal’ın bugün ölüm yıldönümü olduğunu da anımsatan Ağbaba, “Hemşerisi olmaktan onur duyduğumuz Kemal Sunal’ın ölüm yıldönümü. Kemal Sunal Türkiye’nin simgelerindendir. Her kesimin sevdiği bir isimdi. Malatya, Kemal Sunal’ın kıymetini bilmiyor. Defalarca çağrı yaptık, Kemal Sunal ile ilgili mutlaka bir müze kurulmalı. Bir kez daha buradan Malatya Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunuyor. Eğer bir adım atılmazsa biz Kültür Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunacağız” diye konuştu.