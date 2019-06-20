CHP'li adayın ev arkadaşı Fatih Portakal, orayı suçladı: Sizde vicdan yok mu?
FOX TV Moderatörü İsmail Küçükkaya ile CHP adayının otel güvenlik kamerasındaki görüntülerinin ortaya çıkmasına verilen sert tepkiler devam ederken, İmamoğlu'nun eski ev arkadaşı Fatih Portakal, bu görüşmenin neden yapıldığını ve etik olup olmadığını sormak yerine görüntülerin alındığı oteli suçlayarak, 'Sizde vicdan yok mu" dedi.20 Haziran 2019 Perşembe 18:22
Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP'li adayın ekran buluşması öncesinde, moderatör İsmail Küçükkaya ve İmamoğlu'nun bir otel odasında 46 dakika süren görüşmeleri kamuoyunda sert tepkilere sebep oldu.
Görüşmeyi sorgulamadan otel yönetimini suçladı
Görüntülere bir yorum da FOX Sunucusu Fatih Paortakal'dan geldi. CHP'li, adayın eski ev arkadaşı Portakal, görüşmenin etik olup olmadığını değerlendirmek yerine güvenlik kamerası görüntülerinin kaydedildiği otele bazı sorular yöneltti. Otel yönetimini suçlayan CHP'li adayın yakın dostu Portakal, "Siz de vicdan yok mu?" diyerek şu soruları yöneltti:
1-Görüntüleri kim istedi?
2-Kendi güvenliklerinden mi kaynaklandı?
3-Polis mi istedi?
4-Hükümetten talep edenler oldu mu?
5-Neden görüntüleri verdiniz?
6-Baskı mı yapıldı?
7-Sizde vicdan var mı?
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