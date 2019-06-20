CHP'li adayın ev arkadaşı Fatih Portakal, orayı suçladı: Sizde vicdan yok mu?

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP'li adayın ekran buluşması öncesinde, moderatör İsmail Küçükkaya ve İmamoğlu'nun bir otel odasında 46 dakika süren görüşmeleri kamuoyunda sert tepkilere sebep oldu.

Görüşmeyi sorgulamadan otel yönetimini suçladı

Görüntülere bir yorum da FOX Sunucusu Fatih Paortakal'dan geldi. CHP'li, adayın eski ev arkadaşı Portakal, görüşmenin etik olup olmadığını değerlendirmek yerine güvenlik kamerası görüntülerinin kaydedildiği otele bazı sorular yöneltti. Otel yönetimini suçlayan CHP'li adayın yakın dostu Portakal, "Siz de vicdan yok mu?" diyerek şu soruları yöneltti:

1-Görüntüleri kim istedi?

2-Kendi güvenliklerinden mi kaynaklandı?

3-Polis mi istedi?

4-Hükümetten talep edenler oldu mu?

5-Neden görüntüleri verdiniz?

6-Baskı mı yapıldı?

7-Sizde vicdan var mı?