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CHP'li adayın ev arkadaşı Fatih Portakal, orayı suçladı: Sizde vicdan yok mu?

FOX TV Moderatörü İsmail Küçükkaya ile CHP adayının otel güvenlik kamerasındaki görüntülerinin ortaya çıkmasına verilen sert tepkiler devam ederken, İmamoğlu'nun eski ev arkadaşı Fatih Portakal, bu görüşmenin neden yapıldığını ve etik olup olmadığını sormak yerine görüntülerin alındığı oteli suçlayarak, 'Sizde vicdan yok mu" dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 18:22
CHP'li adayın ev arkadaşı Fatih Portakal, orayı suçladı: Sizde vicdan yok mu?

Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP'li adayın ekran buluşması öncesinde, moderatör İsmail Küçükkaya ve İmamoğlu'nun bir otel odasında 46 dakika süren görüşmeleri kamuoyunda sert tepkilere sebep oldu.

Görüşmeyi sorgulamadan otel yönetimini suçladı

Görüntülere bir yorum da FOX Sunucusu Fatih Paortakal'dan geldi. CHP'li, adayın eski ev arkadaşı Portakal, görüşmenin etik olup olmadığını değerlendirmek yerine güvenlik kamerası görüntülerinin kaydedildiği otele bazı sorular yöneltti. Otel yönetimini suçlayan CHP'li adayın yakın dostu Portakal, "Siz de vicdan yok mu?" diyerek şu soruları yöneltti:

1-Görüntüleri kim istedi?

2-Kendi güvenliklerinden mi kaynaklandı?

3-Polis mi istedi?

4-Hükümetten talep edenler oldu mu?

5-Neden görüntüleri verdiniz?

6-Baskı mı yapıldı?

7-Sizde vicdan var mı?

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:22
  1. İstanbul
  2. Fatih Portakal
  3. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • GerçekGerçek14 dk önce
    Bütün yalanlar çıkıyor . meclis kürsüsünde kasetleri okurken güzel pisliginiz ortaya çıkınca aglama lar ancak gidersin.
  • aliali17 dk önce
    Polis hırsızı tam iş üstünde yakalar. Hırsız, sende ahlak yok mu gizli saklı iş yapan insan gözetlenir mi,siz de vicdan yok mu,mahremiyet diye bir şey var,kişilerin özgürlüğü serbestçe dolaşma hakkı var tüm bunları engelleyerek büyük bir suç işliyorsun der
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 19 dk önce
    .. senin gibi gazetecinin..
  • hakki balcihakki balci20 dk önce
    lan yavsak mit tirlari devlet sirrini aciklarken gazetecilik oluyordu sesinizi cikarmiyordunuz degilmi, tam bir røvhul lan bu
  • ismetismet20 dk önce
    sen onukılıçtaroğluna sorbu 2 defadırrakiplerinioteldepert ediyorsunsende hiç olmayan vicdanı sorsayın limoni by
  • sukrusukru23 dk önce
    Ulan bu nasıl zihniyet,İsmail ile Ekrem o otele sevişmek içinmi gitmiş bir odada buluşmuş sanki.Eğer öyle olsaydı kimsede ilgilenmezdi.Bunlar siyasi rakiplerine komplo kurmak için buluşmuş o yüzden herkesi ilgilendirir aloooo.
  • HaktanHaktan27 dk önce
    Çirkin suratlı samimiyetsiz adam sus herkes göz tvnin ve senin ne mal olduğunu biliyor
  • fetösavarfetösavar28 dk önce
    yahudi uşaklarında vicdan bulunmaz. özellikle yahudi şirketlerinde çalışıp vatanının ve milletinin menfaatlerini üstün tutmayıp, yahudiye yaltaklananlarda hiç vicdan olur mu?
  • MilletMillet30 dk önce
    portakal suyu işi sulandırma bu görüntüleri ermeni başkan piyasaya sürdü senin aklın ermez böyle işlere, sen ancak kapısına bağlandığın tilkilere bekçilik yapan bir köpek hükmündesin o kadar
  • ........32 dk önce
    .. herif

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