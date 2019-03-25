CHP'li aday Seyfettin Yıldırım'dan 'tarihi geçmiş ilaç' vaadi! CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım, bir miting sırasında vatandaşlara 'tarihi geçmiş ilaç' vaadinde bulundu.

CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım, herkesi şaşkına çeviren bir vaatte bulunarak, "Vatandaşın kullanmadığı tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız, yine ihtiyaç sahibi insanlarımıza ücretsiz vermiş olacağız" dedi. 31 Mart seçimleri yaklaşırken, belediye başkan adayları vatandaşlarla bir araya geliyor. CHP'nin Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım, vatandaşlara hitap ettiği konuşmasında, ilginç bir vaatte bulundu. "Tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız" Yıldırım, halk eczaneleri kuracaklarını söyleyerek, "Vatandaşın kullanmadığı tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız, yine ihtiyaç sahibi insanlarımıza ücretsiz vermiş olacağız" diye konuştu. Yıldırım'ın bu vaadi meydandakileri şaşkına çevirdi.

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