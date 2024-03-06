CHP’li aday DEM’e öyle sözler söyledi ki… Masada kedi sahada kurt!
CHP ve DEM birçok il ve ilçede ‘kent uzlaşısı’ adı altında ittifak yaparken, sahada ise bazı CHP'li adaylar sanki ittifak yokmuş gibi davranarak seçmeni aptal yerine koyuyor.
CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, seçmenine hitap etti.
Köksal konuşmasında, partisinin terör sözcüsü DEM ile ittifakını görmezden gelerek kendi seçmenini aptal yerine koydu.
DEM'lileri parti binasında kırmızı halıyla karşılayan Özgür Özel'in de bulunduğu Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan CHP'li Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi.
CHP'li Köksal'ın konuşması sosyal medyada tepki çekti.